كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد تنظم فعالية ضخمة للاحتفال بعيد الميلاد (صور)

نظمت كنيسة الأنبا بيشوى بحي الشرق بمحافظة بورسعيد كرنفالا ضخما اليوم الثلاثاء، لإدخال البهجة على نفوس الجميع وخصوصًا الأطفال للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وحرص جميع آباء الكنيسة وهم القمص بولا سعد، والقس بيمن صابر، والقس ارميا فهمي، والقس بيشوي مجدي، أن يتضمن الكرنفال ألعاب وفقرات تتناسب مع الجميع لإسعاد كل شعب الكنيسة والذي توافد من كل حدب وصوب للاحتفال بالعيد.

كنيسة الأنبا بيشوي تحتفل بعيد الميلاد المجيد، فيتو

وبالفعل تضمن الكرنفال ألعاب كبيرة الحجم، وشلالات، بجانب أركان مخصصة للألعاب الإلكترونية الحديثة، والتي تتناسب مع كافة الأعمار.

كنيسة الأنبا بيشوي تحتفل بعيد الميلاد المجيد، فيتو

ومن أبرز الألعاب التي وضعتها الكنيسة أيضا لعبة السلة وصيد السمك والعربات المتصادمة والموتسيكلات، بجانب أنه تم تجهيز الساحة التي تقع في مدخل الكنيسة وتزويدها بالألعاب كبيرة الحجم.

كنيسة الأنبا بيشوي تحتفل بعيد الميلاد المجيد، فيتو

وعلى جانب متصل تضمنت الاحتفالية "تريند التصوير بالفيديو بشكل دائري" والذي شارك فيه كل الكبار والصغار على حد السواء.

كنيسة الأنبا بيشوي تحتفل بعيد الميلاد المجيد، فيتو

وعلى جانب آخر نظمت كنيسة الأنبا بيشوى ببورسعيد مسابقات بين الأطفال بعضهم البعض، وتم توزيع الهدايا عليهم وذلك فى أجواء تتسم بالفرحة والبهجة بين الجميع، كما شهدت الكنيسة أركان خاصة بعمل اسكتشات مسرحية دينية للأطفال.

كنيسة الأنبا بيشوي تحتفل بعيد الميلاد المجيد، فيتو

ومن قال القس أرميا فهمى المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد وكاهن كنيسة الأنبا بيشوى بالمحافظة أن الكنيسة كل عام تسعى من خلال تلك الاحتفالية لإسعاد الجميع ورسم الابتسامة على وجوههم.

كنيسة الأنبا بيشوي تحتفل بعيد الميلاد المجيد، فيتو



وتابع: “هذا العام هناك تنوع كبير في الالعاب والمسابقات التي تتناسب مع كافة الأعمار، كما أن المسابقات أدخلت روح البهجة بين الجميع”.

كنيسة الأنبا بيشوي تحتفل بعيد الميلاد المجيد، فيتو

وعلى جانب آخر توجه القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بالشكر لكل من شارك في تقديم التهاني من المسلمين، مؤكدا بأن الأعياد والمناسبات تؤكد أننا جميعا مسيحيين ومسلمين على قلب رجل واحد ونتشارك في الفرحة سويا.

كنيسة الأنبا بيشوي تحتفل بعيد الميلاد المجيد، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.