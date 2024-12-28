السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم بالغربية (صور)

إصابة شخصين في حادث
إصابة شخصين في حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بطنطا

 تعرض شخصان للإصابة إثر حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، وذلك بالقرب من مول طنطا الجديد في محافظة الغربية، وتم نقلهما على الفور إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

حملات للتخلص من بؤر القمامة بمدينة زفتى في الغربية

محافظ الغربية يرفع درجة الاستعداد قبل احتفالات العام الجديد

 تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وقع حادث نتيجة للاحتكاك بين السيارة والدراجة البخارية أثناء مرورها على الطريق في تلك المنطقة المزدحمة.

 

على الفور انتقلت قوات الشرطة لموقع الحادث ونقل المصابين للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما يواصل رجال الأمن التحقيق في أسباب الحادث.
 

 

بينهم طالبان، إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل وملاكي بالغربية

 أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد بينهم طالبين، إثر تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق الدلجمون – كفر الزيات بالغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

 

وكانت فرق الدفاع المدني بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق في الشقة الواقعة بالطابق الثاني في مبنى سكني مكون من عدة طوابق.

 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى الموقع حيث تمكنت فرق الإنقاذ بـ محافظة الغربية من السيطرة على النيران بعد ساعات من العمل الشاق، في وقت كانت فيه الأضرار قد طالت أجزاء كبيرة من الشقة.

وكشف شهود العيان أن سبب الحريق كان انفجار أنبوبة الغاز داخل المطبخ، ما أسفر عن اشتعال النيران بشكل سريع، مما أدى إلى إصابة أفراد الأسرة. 

 

وتؤكد المصادر الطبية بصحة الغربية أن حالتهم مستقرة رغم إصابتهم بجروح وحروق متفاوتة.

وقد بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث لمتابعة سير التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يرفع درجة الاستعداد قبل احتفالات العام الجديد

محافظ الغربية يؤكد مواصلة الجهود لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتميزة للطلاب والمعلمين

نائب محافظ الغربية يناقش خطة استغلال تغطية مصرف زفتى لإنشاء مدارس ومعاهد

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالغربية
ads

الأكثر قراءة

وفاة زوج الفنانة نشوى مصطفى، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

بعد وفاته اليوم، معلومات لا تعرفها عن زوج الفنانة نشوى مصطفى

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة صباح اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

الصومال تصفع إثيوبيا وتستبدل قواتها بمصر، ومجلس الأمن يوافق على القرار (فيديو)

الليرة السورية تحاول التعافي مقابل الدولار، وصلت لهذا المستوى صباح اليوم

حصاد 2024، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة التعليمية والتحول الرقمي

أمطار رعدية وبرودة شديدة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منوعات

المزيد

روس كوسموس: إطلاق صاروخ "أنغارا" المطور سيحاكي حادثا فضائيا

توقعات الأبراج اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ما الحب إلا للحبيب الأول، لامين يامال يعود إلى صديقته رغم الخيانة (فيديو)

رقم قياسي لعدد المشردين في أمريكا خلال 2024

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر الأرز في السوق اليوم السبت 28- 12- 2024؟

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

بـ 32 جنيها’ سعر السكر اليوم السبت 28-12-2024 في مصر

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مشوار سيف الجزيري مع الزمالك بعد تهديده بشكوى النادي في الفيفا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف تكون الخشية من الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم الشموع في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 28 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية