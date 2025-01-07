محافظ قنا يهنئ أقباط قوص بعيد الميلاد المجيد، ويؤكد على وحدة الشعب المصري

قدم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، التهنئة لأقباط مركز قوص بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارته للمطرانية، حيث كان في استقباله الأنبا بيمن، مطران قوص ونقادة وتوابعهما، وعدد من الآباء الكهنة والقساوسة.

حرص محافظ قنا على التقاط الصور التذكارية مع المحتفلين وسط أجواء من الفرح العارم، حيث أعرب المحتفلون عن سعادتهم بزيارة المحافظ للكنيسة ومشاركته لهم الفرحة والتهنئة بالعيد.

جو من البهجة والسرور بقنا

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن أعياد المصريين واحدة، نحتفل بها جميعًا في جو من البهجة والسرور، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب، مسلمين وأقباطًا، بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط والخير، وأن يبقى وطننا الغالي دائمًا وأبدًا رمزًا للوحدة والأمن والسلام والمحبة.

عيد الميلاد المجيد بقنا

وأعرب الأنبا بيمن، أسقف قوص ونقادة، عن تقديره وامتنانه لما لمسه من محبة المسلمين الذين توافدوا لتقديم التهنئة لإخوانهم الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وفي مقدمتهم محافظ قنا، والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية، مما يعكس روح التسامح والمحبة التي يتميز بها أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد هو رسالة محبة للعالم، وفرصة طيبة لكل إنسان لإحياء الخير في نفسه وأسرته ومجتمعه، والمساهمة في صنع مستقبل أفضل.

رافق محافظ قنا، خلال الزيارة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء دكتور محمد عمران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب محمد طايع، والنائبة سناء حساني، أعضاء مجلس النواب.

كما شارك في الزيارة فضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وفضيلة الشيخ محمد زكي يونس، وكيل مديرية الأوقاف بقنا، ومجدي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وحسين الزمقان، رئيس مدينة قوص، بالإضافة إلى لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.

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