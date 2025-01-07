بعد زيادتها 800 مليار جنيه، خبير اقتصادي: هذا الأمر يحل أزمة الدين العام

كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن وجود 800 مليار جنيه زيادة في الدين العام خلال 3 أشهر، ومعظمها لسداد ديون مستحقة، مشيرًا إلى أن الدين العام سيقفز إلى تريليون جنيه.

زيادة الدين العام إلى 800 مليار جنيه

وقدم الخبير الاقتصادي هاني توفيق الحل لـ أزمة زيادة الدين العام، من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية، والتعامل مع النتيجة وليس الأسباب.

وقال هاني توفيق، عبر حسابه بالفيس بوك، عن زيادة الدين العام: "٨٠٠ مليار جنيه زيادة فى الدين العام خلال ٣ أشهر فقط معظمها لسداد ديون استحقت، لنصدر ديونًا جديدة كبديل لها، ويقفز الرقم إلى تريليون جنيه الثلاثة أشهر القادمة!".

وعن حل أزمة الدين العام، قال هاني توفيق "اختراق هذه الحلقة المفرغة يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية، وليس قرارات ترقيعية تتعامل مع النتيجة وليس السبب".

ارتفاع الدين العام في مصر

الجدير بالذكر أن الدين العام في مصر ارتفع خلال الربع الثالث من عام 2024 بنحو 6.5%، ليصل إلى 13.3 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر 2024، مقابل 12.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو، حسبما جاء في بيانات وزارة التخطيط.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة الدين العام للناتج المحلي تجاوزت 17 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024، لكنها بلغت 89.6% في نهاية يونيو الماضي.

ارتفاع الدين العام في مصر، فيتو

قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في أحدى المؤتمرات التي أقيمت بالقاهرة، "إن مصر بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام لمصر في المدى المتوسط، وستعلنها خلال الربع الأول من عام 2025"

وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن "مصر تستهدف خفض نسبة الدين إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024-2025."

يذكر أن الديون قصيرة الأجل تمثل 8.1 تريليون جنيه من الديون المحلية لمصر، بارتفاع 10.6% عن الربع الثاني من عام 2024، في حين تراجعت الديون متوسطة الأجل نحو 1.7% لتصل إلى 271.4 مليار جنيه، وزادت الديون متوسطة الأجل نحو 1.3% إلى 1.13 تريليون جنيه.

كما وصل الدين الخارجي الحكومي إلى 3.815 تريليون جنيه، بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 3.792 تريليون جنيه في نهاية يونيو.

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