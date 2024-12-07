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اقتصاد

الأمين العام للأمم المتحدة يعين محمود محيي الدين لقيادة فريق من الخبراء لحل أزمة الديون

محمود محى الدين -
محمود محى الدين - فيتو

محمود محيي الدين ، عيّن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030، لقيادة فريق من الخبراء الدوليين البارزين حسب “ برس بى ”  لطرح حلول سياسية عملية وتحفيز الدعم السياسي والعام المطلوب لحل أزمة الديون. 

 

محمود محى الدين 
محمود محى الدين 

 

 

التعامل مع أزمة الديون غير المسبوقة


ويعني الفريق بالتعامل مع أزمة الديون غير المسبوقة التي تواجهها الدول النامية في الفترة الحالية، حيث تعاني عشرات الدول من وطأة خدمة الدين التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة، مع عدم وجود استجابة عالمية كافية لهذه الأزمة.

 

مسارا حكوميًا دوليًّا ينعقد تحت مظلة الأمم المتحدة


ويشكل عمل الفريق أساسًا للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي سيعقد في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين في إسبانيا، ويعد المؤتمر مسارًا حكوميًّا دوليًّا ينعقد تحت مظلة الأمم المتحدة.
كما يشارك في رئاسة المجموعة كل من باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي السابق لشؤون الاقتصاد، وتريفور مانويل، وزير المالية السابق لجنوب أفريقيا، ويان وانج، باحثة أكاديمية رائدة في مركز بوسطن لسياسات التنمية العالمية.

 

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محمود محيي الدين أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة المبعوث الخاص للأمم المتحدة التنمية المستدامة 2030 برس بى

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