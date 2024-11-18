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فرق الإنقاذ المغربية تكشف غموض اختفاء شخصين في مرتفعات جبلية

فرق الإنقاذ المغربية
فرق الإنقاذ المغربية تكشف غموض اختفاء شخصين في مرتفعات جبلية

عثرت فرق الإنقاذ المغربية على مواطن مغربي وزوجته الألمانية، بعد اختفائهما منذ مساء الجمعة وسط الثلوج الكثيفة في منطقة جبلية وعرة بين إقليمي تنغير وأزيلال وسط البلاد.

وأوضحت وسائل إعلام مغربية أن "المواطن ر.ح وزوجته الألمانية اختفيا منذ مساء الجمعة الماضي خلال رحلة استكشافية في المنطقة الجبلية بين أمسمرير وزاوية أحنصال، ما استدعى تدخلا عاجلا من السلطات المغربية وتعبئة فرق الإنقاذ، بمساعدة أصدقاء المختفين".

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أفادت مصادر محلية بأن "عملية الإنقاذ تمت بواسطة مروحية تابعة للأمن الملكي التي نقلت الزوجين إلى مدينة أزيلال لتلقي الإسعافات الضرورية، بعد أن حاصرتهما الثلوج الكثيفة وحالت دون تمكنهما من مواصلة رحلتهما أو العودة أدراجهما".                   

وكانت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية بإقليمي تنغير وأزيلال قد باشرت، فور تلقي بلاغ الاختفاء، عمليات تمشيط واسعة في المنطقة، بمساعدة أصدقاء المفقودين، رغم صعوبة الظروف المناخية وكثافة التساقطات الثلجية والمطرية.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة التي اختفى فيها الزوجان معروفة بتضاريسها الوعرة وجمالها الطبيعي، لكنها تشكل تحديا كبيرا للمتنزهين، خاصة في ظل الظروف الجوية القاسية.

وقد أثار هذا الحادث مجددا أهمية توخي الحذر واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة عند القيام برحلات استكشافية في المناطق الجبلية، خاصة خلال فترات سوء الأحوال الجوية.

 

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فرق الإنقاذ المغربية الثلوج الكثيفة تنغير أزيلال مدينة أزيلال الدرك الملكي المناطق الجبلية

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