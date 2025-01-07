تسهيلًا لذوي الهمم، الصحة تقرر زيادة عدد اللجان الطبية إلى 528 لجنة بالمحافظات

كشفت وزارة الصحة عن رفع عدد اللجان الطبية المخصصة للكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 528 لجنة على مستوى الجمهورية

تسهيل الإجراءات على المواطنين

أوضحت وزارة الصحة أنه تشمل هذه اللجان المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وذلك لضمان تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير التغطية الطبية اللازمة في مختلف المحافظات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن مناظرة وإجراء الفحوصات الطبية لما يزيد عن 373 ألف مواطن ممن تقدموا للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وذلك في جميع محافظات الجمهورية خلال عام 2024،وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تعزيز رعاية ذوي الهمم ودعم اندماجهم الكامل في المجتمع.



وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى أن الفئات المؤهلة للحصول على «كارت الخدمات المتكاملة» تشمل مجموعة واسعة من حالات الإعاقة، من بينها البتر متعدد الأطراف أو طرف واحد، والشلل الرباعي أو الدماغي، وضمور العضلات، وشلل الأطفال في أحد الأطراف أو أكثر،وتشمل الحالات الأخرى كف البصر، الإعاقات المتعددة، متلازمة داون، الإعاقات الذهنية بمعدل ذكاء لا يتجاوز 35%، إضافة إلى طيف التوحد والتقزم.

مناظرة 163 ألفًا و91 مواطنًا من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة



وأضاف عبدالغفار أن الوزارة أجرت الفحوصات الطبية اللازمة لـ291 ألف مواطن تقدموا للاستفادة من الدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى مناظرة 163 ألفًا و91 مواطنًا من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تُعفى من الضرائب والرسوم الجمركية.



من جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن الحصول على كارت الخدمات المتكاملة يتطلب تسجيل البيانات الشخصية عبر الموقع الرسمي للوزارة وتشمل البيانات المطلوبة الاسم الرباعي، الرقم القومي، نوع الإعاقة، رقم الهاتف، والعنوان، مضيفًا أن المتقدم يتلقى رسالة نصية على هاتفه المحمول تُحدد موعد ومكان الكشف الطبي، مشيرًا إلى أن الموقع يعمل على مدار الساعة.



وأكد زيدان أن وزارة الصحة والسكان تلتزم بحوكمة الإجراءات الطبية وتوفير الدعم اللازم لتسهيل حصول ذوي الإعاقة على كارت الخدمات المتكاملة،موضحًا أن اللجان الطبية التابعة للوزارة، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة، والشرطة، هي الجهات المنوطة بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، وبعد الانتهاء من الإجراءات، تُحال الطلبات إلى وزارة التضامن الاجتماعي التي تتولى إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

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