قيادات محافظة الدقهلية تقدم التهاني للأقباط فى دير القديسة دميانة (صور )

هنأ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد من داخل دير القديسة دميانة

وأجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “احتفالا بعيد الميلاد المجيد.. قيادات محافظة الدقهلية تقدم التهاني للأقباط فى دير القديسة دميانة”

وكان في استقبال المحافظ الأنبا ماركوس مطران البراري ودمياط ورئيس دير القديسة دميانه ولفيف من الكهنة والقساوسة والنائب اللواء فايق الذكي عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس .

وأكد محافظ الدقهلية على أن المصريين نسيج واحد مسلم ومسيحي خط الدفاع الأول في كل شئ.

وكان قدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، التهاني للإخوة الأقباط في مطرانية ميت غمر احتفالا بعيد الميلاد المجيد.

محافظ الدقهلية يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

رافق المحافظ الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة واللواء عماد عبد الله والشيخ صفوت نظير وكيل أوقاف الدقهلية والدكتور محمد رشوان رئيس منطقة الأزهر بالدقهلية، والدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية والدكتورة ماجدة جلالة وكيل تضامن الدقهلية، والدكتورة مني عثمان وكيل الشباب والرياضة، والمهندس خالد نصر مدير مياه الدقهلية، والمهندس محمد السيد وكيل زراعة الدقهلية والدكتور محمد حسنين وكيل بيطري الدقهلية.

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