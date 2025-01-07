الثلاثاء 07 يناير 2025
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أخبار مصر

الحق في الدواء: التوسع في صيدليات الإسعاف يوفر الأدوية الحيوية للمرضى

فتح صيدليات الإسعاف،
فتح صيدليات الإسعاف، فيتو

 ثمن المركز المصري للحق في الدواء الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة في اجتماعها  بمد سلاسل صيدليات الإسعاف 24 من فرع فقط بكل محافظة إلى العشرات لتصل المدن والقرى وعواصم المحافظات؛ لتأمين وصول الأدوية الحيوية والاستراتيجية مثل أدوية الأورام والسكر والأمراض المناعية وأمراض الهرمونات للمواطن بدون أي أعباء إضافية أو شبهات احتكار للكيانات الخاصة الضخمة التي تتربح من الأزمات وتفرض شروطها على المواطن.

خطوات توطين صناعة الدواء وإنتاج المواد الفعالة وغير الفعالة للأدوية

 وأكد أن هذه الخطوة جاءت متوازية مع خطوات توطين صناعة الدواء وإنتاج المواد الفعالة وغير الفعالة للأدوية، مما يعد إجراء يمس الأمن القومي لتأمين توافر الدواء وعدم وجود تلاعبات وادعاء نقص الأصناف الحيوية، كما يؤدي لتقليل الضغط على فاتورة الاستيراد من الخارج وتحميل ميزانية الدولة العملة الصعبة.

مشروع مد سلاسل صيدليات الإسعاف 

 وأوضح أن مشروع  مد سلاسل صيدليات الإسعاف يعظم دور الدولة في الرعاية الصحية وحفظ حق المواطن في الدواء. 
كما أن الاتجاه حاليا لافتتاح صيدليات داخل المستشفيات العامة والجامعية خطوة أخرى نحو توفير الأدوية من خلال المنافذ المهمة في المناطق الأكثر زحاما للسكان مما يوفر أموالا ووقتا لإنجاز أهم مثلث من أضلاع الرعاية الصحية وهو الدواء. 

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 وأكد أن الحق في الدواء دائما أبدا مع أي خطوات لزيادة الإتاحة وتعزيز فرص الحق في الدواء كحق دستوري وقانوني وإنساني للمريض المصري، ويرحب بوجود الدولة في هذا المجال. حيث أن الدواء مسعر جبريا ولكن الحصول عليه آخر عامين كان أمرا صعبا.

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