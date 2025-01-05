إصابة شخصين في انقلاب سيارة بشمال سيناء

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة على الطريق الأوسط في محافظة شمال سيناء وتم نقلهما إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

إصابة شخصين في انقلاب سيارة بوسط سيناء



وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بانقلاب سيارة نقل " 8279 م س ر "على الطريق الأوسط بغداد لحفن مدخل طريق المغاره بوسط سيناء

واسفر الحادث عن إصابة حسنى محمد السعيد 46 سنه أصيب سحجات وكدمات متفرقه بالجسم والسيد محمد السيد السن/ 36 سنه أصيب سحجات وكدمات متفرقه بالجسم مقيم قويسنا منوفيه





تم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج فيما وصفت حالتهم بالمتوسطة



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