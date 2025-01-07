تفاصيل خيانة ميسي لزوجته مع مذيعة أرجنتينية (فيديو)

أشعلت إشاعة خيانة ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، لزوجته أنتونيلا رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت مزاعم حول دخول ميسي في علاقة غرامية مع صوفيا مارتينيز، مقدمة البرامج الرياضية الأرجنتينية، والتي قد تتسبب في تدمير زواجه بأنتونيلا.

تصريحات صوفيا مارتينيز عن علاقتها بميسي

وقالت مارتينيز خلال ظهورها في برنامج "PH: Podemos Hablar" على قناة تيليف الأرجنتينية: "كثيرًا ما يجلب لك الانتشار أشياء ليست جيدة وتعاني عائلتي كثيرًا".

وأضافت: "هذا العام، بدأ الناس يتحدثون أكثر وأكثر عن قصة علاقتي بميسي، وأشياء من هذا القبيل، ووجدت نفسي وسط شيء جعلني أشعر بالسخافة أن أضطر لتوضيحه".

وأشارت مارتينيز إلى أن استهدافها بهذه الشائعات يرجع فقط إلى كونها امرأة.

رد صوفيا على علاقتها بميسي

Sofi Martínez recordó la empatía que tuvo Messi con su entrevista en el Mundial de Qatar 2022 ⚽🇦🇷 #PodemosHablar pic.twitter.com/VU6upVZST4 — telefe (@telefe) December 31, 2023

وقالت للجمهور إن مقدم البرنامج أندي كوسنيتزوف يمكنه أن ينظر إلى ميسي بالطريقة نفسها، ولكن لن تثار التكهنات لأنه رجل.

وفي الوقت نفسه، كشفت مارتينيز أنها عازبة تمامًا عند سؤالها عن حالتها العاطفية في مقابلة مع قناة 9، بعد انفصالها عن زميلها الصحفي دييجو لوكو في نهاية عام 2023 وسط شائعات أخرى تربطها بشخصية التلفزيون الأرجنتيني ماركوس جينوكتشيو.

وكانت مارتينيز قد التقت بأنتونيلا في السابق، ورفضت تلك الادعاءات مؤكدة أنها لا تعرف من أين تأتي مثل هذه الشائعات، وذلك في مقابلة سابقة مع برنامج "Socios del espectáculo".

ولم يعلق أي من ميسي أو أنتونيلا على الشائعات، رغم وجود ادعاءات سابقة بأن زوجة اللاعب وأم أبنائه الثلاثة تشعر بالغيرة من علاقة زوجها العملية مع مارتينيز.

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