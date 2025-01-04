السبت 04 يناير 2025
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رياضة

تقارير، بايدن يمنح ميسي أعلى وسام في الولايات المتحدة الأمريكية

ميسي
ميسي

كشفت صحيفة "CBS" الأمريكية، عن منح الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي وسام تكريما له من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن.

وأوضحت الصحيفة أن جو بايدن سيمنح الأسطورة ليونيل ميسي وسام الحرية الرئاسي وهو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة.

و يُعتبر ميسي واحدًا من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، بعد فوزه بكأس العالم 2022 والفوز بالعديد من الألقاب مع برشلونة وباريس سان جيرمان.

وحقق ميسي عدة إنجازات خلال مسيرته ولعل أبرزها:

1. فائز بكأس العالم 2022.

2. سبع مرات فائز بالكرة الذهبية.

3. عشرة مرات فائز بدوري أبطال أوروبا.

4. 35 لقبًا مع نادي برشلونة.

5. هداف برشلونة التاريخي

6. هداف المنتخب الأرجنتيني برصيد 98 هدفًا.

 

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