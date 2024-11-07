منال عوض تستقبل خبير برنامج اللامركزية والحوكمة بالوكالة الألمانية

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم مع فرانسوا منجليه خبير برنامج اللامركزية والحوكمة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( GIZ ) في دولة توجو علي هامش فعاليات المنتدي الحضري العالمي الذي يعقد في القاهرة خلال الفترة من ٤-٨ نوفمبر الجاري، وذلك بحضور السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولي.



وخلال اللقاء أشادت الدكتورة منال عوض بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( GiZ) سواء علي مستوي الوزارة أو المحافظات لتنفيذ عدد من البرامج في بعض المجالات الحيوية.

ومن جانبه قدم السيد / فرانسوا منجليه مدير برنامج اللامركزية والحوكمة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي التهنئة للدكتورة منال عوض علي توليها منصب وزيرة التنمية المحلية في الحكومة الجديدة وذلك بعد النجاحات التي حققتها خلال توليها منصبي نائب محافظ الجيزة ومحافظ دمياط .