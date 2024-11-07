الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

منال عوض تستقبل خبير برنامج اللامركزية والحوكمة بالوكالة الألمانية

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو
ads

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم مع  فرانسوا منجليه خبير برنامج اللامركزية والحوكمة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( GIZ ) في دولة توجو علي هامش فعاليات المنتدي الحضري العالمي الذي يعقد في القاهرة خلال الفترة من ٤-٨ نوفمبر الجاري، وذلك بحضور السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولي.

على هامش المنتدي الحضري العالمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل قائد الفريق السابق للمشاريع التجريبية 

منال عوض خلال افتتاحها جلسة حوارية في ثالث أيام المنتدى الحضري: الحكومة توزع الاستثمارات بشكل عادل.. وحريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة


وخلال اللقاء أشادت الدكتورة منال عوض بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( GiZ) سواء علي مستوي الوزارة أو المحافظات لتنفيذ عدد من البرامج في بعض المجالات الحيوية.

ومن جانبه قدم السيد / فرانسوا منجليه مدير برنامج اللامركزية والحوكمة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي التهنئة للدكتورة منال عوض علي توليها منصب وزيرة التنمية المحلية في الحكومة الجديدة وذلك بعد النجاحات التي حققتها خلال توليها منصبي نائب محافظ الجيزة ومحافظ دمياط  .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المنتدى الحضرى العالمى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ فعاليات المنتدى الحضري العالمي

مواد متعلقة

جامعة عين شمس تشارك في فعاليات المنتدى الحضري العالمي

الأكثر قراءة

الصور الأولى للحظة وفاة معلم بسبب ولي أمر بمدرسة إعدادي بالقاهرة

أنس بوخش: ما شفتش دلع في حياتي ولي 9 إخوات منهم أخ مصري (فيديو)

جمال الغندور: زد يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي

الخارجية السودانية تكشف فى بيان مهم تفاصيل مؤامرة تستهدف سيادة الدولة

أسعار الذهب في السوق المحلية بعد خفض الفائدة الأمريكية (آخر تحديث)

رئيس شعبة البيض يكشف توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو)

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على زد

ليس لدى خيار سوى تنفيذها، ترامب يعلن عن أول قراراته عقب تسلم منصبه فى يناير

منوعات

المزيد

عدد السكان في المغرب يرتفع لـ 36.8 مليون نسمة خلال 2024

منزل متنقل يغلق نفقًا حيويًا للسيارات في تركيا (فيديو)

طفرة سكانية في إسبانيا مع تدفق المهاجرين

الأمير هاري وزوجته ميجان مهددان بالطرد من أمريكا بعد فوز ترامب، فما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج الحج السياحي للموسم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا قال نبي الله إبراهيم على الكوكب «هذا ربي»؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

خالد الجندي يطالب بتوقيع عقود بين الآباء والأبناء لمنع التفكك الأسري (فيديو)

ما اسم العذاب الذي حل بقوم ثمود؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads