الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظات

فريق طبي بمستشفى المحلة ينجح في استخراج سيخ حديد اخترق جسم عامل

فريق طبي بمستشفى
فريق طبي بمستشفى المحلة العام ينجح في استخراج سيخ حديدي

تمكن فريق طبي بمستشفى المحلة العام في محافظة الغربية من إجراء عملية جراحية دقيقة لاستخراج سيخ حديدي بطول 60 سم ووزن 3.5 كجم، اخترق جسم عامل بناء من ناحية البطن واستقر بجوار الخصيتين، بعدما سقط عليه من ارتفاع 10 طوابق أثناء عمله في برج تحت الإنشاء بمنطقة أبو راضي بالمحلة.

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تفاصيل حالة المصاب

واستقبل الدكتور وائل رفعت أبو سبلة، مدير قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى المحلة حالة الشاب الذي تعرض لإصابة خطيرة نتيجة سقوط السيخ عليه وبعد الفحص، تبين أن السيخ اخترق جسمه من ناحية الظهر واستقر بجوار الخصيتين، ما استدعى تدخلًا جراحيًّا عاجلًا.

فريق طبي بمستشفى المحلة العام ينجح في استخراج سيخ حديدي اخترق جسم عامل بناء
فريق طبي بمستشفى المحلة العام ينجح في استخراج سيخ حديدي اخترق جسم عامل بناء

تشكيل فريق طبي متخصص

تم تشكيل فريق طبي متخصص لإجراء العملية، ضم  كل من الدكتور هشام فتحي، رئيس قسم المسالك البولية بالمستشفى، والدكتور مدحت حماية، استشاري الجراحة، والدكتور محمد اليماني، استشاري الأوعية الدموية، والدكتور تامر زوين، استشاري المسالك البولية، بالإضافة إلى طبيب التخدير الدكتور محمد زكريا.

فريق طبي بمستشفى المحلة العام ينجح في استخراج سيخ حديدي اخترق جسم عامل بناء
فريق طبي بمستشفى المحلة العام ينجح في استخراج سيخ حديدي اخترق جسم عامل بناء

وتم استخدام جهاز الأشعة لتحديد مسار السيخ داخل الجسم بدقة، ليتمكن الفريق الطبي من استخراجه بنجاح. 

فريق طبي بمستشفى المحلة العام ينجح في استخراج سيخ حديدي اخترق جسم عامل بناء
فريق طبي بمستشفى المحلة العام ينجح في استخراج سيخ حديدي اخترق جسم عامل بناء

إجراء العملية

وبعد إجراء العملية، تم نقل المصاب إلى العناية المركزة تحت الملاحظة المستمرة وحالته الصحية  مستقرة، ومن المنتظر أن يستمر الفريق الطبي في متابعته خلال فترة التعافي.

فريق طبي بمستشفى المحلة العام ينجح في استخراج سيخ حديدي اخترق جسم عامل بناء
فريق طبي بمستشفى المحلة العام ينجح في استخراج سيخ حديدي اخترق جسم عامل بناء

الغربية تستعد لاستقبال عيد الميلاد بتزيين الشوارع

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن شوارع وميادين المحافظة شهدت حالة من التجمل والبهجة لاستقبال عيد الميلاد المجيد، حيث تم تزيين الكنائس والشوارع بلافتات تهنئة مقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للأخوة الأقباط. 

كما تم تكثيف أعمال النظافة في محيط الكنائس، وتم غسيل الأرصفة وتجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المحتفلين.

رفع جميع الإشغالات بمحيط الكنائس

وأكد محافظ الغربية أنه تم رفع جميع الإشغالات بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، مع إجراء صيانة شاملة لأعمدة الإنارة لتأمين الطرق، بالإضافة إلى توفير خدمات طبية وعيادات متنقلة أمام الكنائس لضمان سلامة الجميع.

رسالة مليئة بالحب والوحدة الوطنية

وفي رسالة مليئة بالحب والوحدة الوطنية، هنأ محافظ الغربية الأخوة الأقباط قائلًا: “نحن أبناء وطن واحد، نتشارك الأفراح والمناسبات تحت راية الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس السيسي، ونُعلي قيم السلام والمحبة بين جميع أطياف الشعب المصري”.

وأشار محافظ الغربية إلى أن العلاقات التاريخية بين المصريين مبنية على المحبة والألفة، وهي إرث توارثته الأجيال ولن تهزه أي محاولات خارجية. وأشاد بروح الوحدة التي تربط أبناء الوطن في الأعياد والمحن، مؤكدًا أن مصر ستظل بلد الأمن والسلام.

واختتم المحافظ بتوجيه تعليمات لرؤساء الأحياء ونوابهم بالتواجد الميداني ومواصلة التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان احتفالات آمنة ومبهجة للجميع.

 

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