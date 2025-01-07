إيقاف وإزالة أعمال مخالفات بناء بنطاق حي شرق بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق الحى ياتى ذلك في إطار تنفيذ قرارات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتكثيف الجهود لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء كانت أراضي زراعية أو مخالفات بناء أو متغيرات مكانية.

وبناء على تعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حى شرق بالإسكندرية بمتابعة البلاغات الواردة بشان اعمال البناء المخالفة وتكثيف المرور الميدانى لضبط أي حالة بناء بدون ترخيص.

قامت وحدة التدخل السريع بضبط اعمال بناء بدون ترخيص بمنطقة سموحة وكليوباترا، واعمال هدم وتكسير بدون ترخيص الدور الخامس بالعقار رقم 62 تعاونيات سموحه.

و توجهت الحملة إلى منطقة سموحة وتبين وجود اعمال تكسير سراميك ارضيات وحمام ومطبخ تم ايقاف الاعمال والتحفظ على ماتور ونش واحالة الآمر إلي الإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات القانونية، واعمال تكسير بالعقار رقم ١٤٦ طريق الجيش كليوباترا الدور الأرضي.

حيث تبين وجود أعمال حفر وتكسير بشقه بالدور الارضي وتم ايقاف الاعمال والتحفظ على صاروخ و مطرقة وإزميل وأعمال بناء بشارع الصرف بابيس الأولى وقد تم ازالتها بمعرفة المخالف.

تم إزالة تندة مخالفة أعلى ٢٩ سطح العقار الكائن ش حسين ذكي السيوف بجوار بنزينه موبيل.

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