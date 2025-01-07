هدايا الرئيس ترسم الفرحة على وجوه الأطفال في عيد الميلاد المجيد بالغربية (صور)

شهدت كنائس محافظة الغربية، اليوم، قيام رؤساء المدن بتوزيع هدايا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على الأطفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

فرحة غامرة من الأطفال

حيث رصدت “فيتو” الأجواء الاحتفالية التي شهدتها مدينة السنطة وسط بهجة وسرور وفرحة غامرة من الأطفال وذويهم، حيث قامت الدكتورة منى صالح رئيسة مركز ومدينة السنطة بتوزيع الهدايا على أطفال الكنائس.

هدايا الرئيس

وأعربت رئيسة مدينة السنطة عن سعادتها بالمشاركة في هذه المناسبة المباركة، مشيرة إلى أن هدايا الرئيس تأتي تعبيرًا عن اهتمام الدولة بكل فئات المجتمع، خاصة الأطفال الذين يمثلون أمل المستقبل.

توزيع الهدايا على الأطفال

وقد تم توزيع الهدايا على الأطفال بحضور عدد من المسؤولين المحليين، مما أضاف إلى الأجواء مزيدًا من الفرح والترابط بين الجميع.

وتوافد الأطفال مع أسرهم لتلقي الهدايا، التي أضفت البهجة على وجوههم في هذه الأيام المباركة كما عبرت الأسر عن شكرها وامتنانها لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة التي أدخلت السرور في قلوبهم وأطفالهم.

وفي ختام الفعالية، توجهت رئيسة مدينة السنطة بأطيب التهاني لجميع أبناء محافظة الغربية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنية أن يعيد الله هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالأمن والسلام، وأن يتحقق فيها المزيد من الرخاء والتقدم.

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