الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

هدايا الرئيس ترسم الفرحة على وجوه الأطفال في عيد الميلاد المجيد بالغربية (صور)

هدايا الرئيس ترسم
هدايا الرئيس ترسم الفرحة على وجوه الأطفال في عيد الميلاد

شهدت كنائس محافظة الغربية، اليوم، قيام رؤساء المدن بتوزيع هدايا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على الأطفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 

يقبل يد الأطفال، محافظ الغربية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة مار جرجس بطنطا (فيديو وصور)

صحة الغربية تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

فرحة غامرة من الأطفال

حيث رصدت “فيتو” الأجواء الاحتفالية التي شهدتها مدينة السنطة وسط بهجة وسرور وفرحة غامرة من الأطفال وذويهم، حيث قامت الدكتورة منى صالح رئيسة مركز ومدينة السنطة بتوزيع الهدايا على أطفال الكنائس.

هدايا الرئيس

وأعربت رئيسة مدينة السنطة عن سعادتها بالمشاركة في هذه المناسبة المباركة، مشيرة إلى أن هدايا الرئيس تأتي تعبيرًا عن اهتمام الدولة بكل فئات المجتمع، خاصة الأطفال الذين يمثلون أمل المستقبل. 

توزيع الهدايا على الأطفال

وقد تم توزيع الهدايا على الأطفال بحضور عدد من المسؤولين المحليين، مما أضاف إلى الأجواء مزيدًا من الفرح والترابط بين الجميع.

وتوافد الأطفال مع أسرهم لتلقي الهدايا، التي أضفت البهجة على وجوههم في هذه الأيام المباركة كما عبرت الأسر عن شكرها وامتنانها لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة التي أدخلت السرور في قلوبهم وأطفالهم.

وفي ختام الفعالية، توجهت رئيسة مدينة السنطة بأطيب التهاني لجميع أبناء  محافظة الغربية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنية أن يعيد الله هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالأمن والسلام، وأن يتحقق فيها المزيد من الرخاء والتقدم.

 

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

الأنبا بولا أسقف طنطا يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد

الأنبا بولا أسقف طنطا: العيش في سلام يعزز روح التعايش المشترك بين أفراد المجتمع كافة

يقبل يد الأطفال، محافظ الغربية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة مار جرجس بطنطا (فيديو وصور)

صحة الغربية تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد
ads

الأكثر قراءة

يحمل سلاحا ملطخا بالدماء وفي حالة عدم اتزان، كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل غموض جريمة مصر الجديدة

تشمل 4 دول عربية، إعلام الاحتلال ينشر خرائط يزعم أنها "تاريخية لإسرائيل" والأردن تعلق

الأهلي يستعد لإعلان رحيل بيرسي تاو إلى قطر القطري

استقرار سعر الأرز اليوم الثلاثاء 7-1-2025 بالسوق المحلية

عمر مرموش يصدم ليفربول، ما القصة؟

تعليمات عاجلة من المديريات بشأن ضوابط تقدير امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

طلعت يوسف يتولى رسميا تدريب الاتحاد السكندري

الأهلي يستقر على قيد علي معلول في قائمته

منوعات

المزيد

سيول جارفة تجتاح عدة مناطق سعودية

4 إسبان يثيرون الدهشة، قرروا السير بخيولهم إلى مكة للحج على طريقة الأندلسيين (فيديو)

فرنسا تحيي الذكرى العاشرة للهجوم على مجلة شارلي إيبدو

أنا مش بعض، موقف محرج لـ هاريس على يد زوج عضوة بالشيوخ الجمهوري (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الأرز اليوم الثلاثاء 7-1-2025 بالسوق المحلية

استقرار سعر السكر اليوم الثلاثاء 7-1-2025 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

5 محطات فى حياة الفريق جلال الهريدي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هبة عوف: الإسلام يعزز التعايش السلمي ويكرم السيدة مريم وسيدنا عيسى عليهما السلام

تفسير حلم سماع الأغاني في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة قريبًا

معنى غواش، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 41 من سورة الأعراف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية