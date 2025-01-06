صحة الغربية تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

أعلن الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بـ محافظة الغربية، خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، لافتا إلى رفع درجة الاستعداد فى جميع مستشفيات والتأكد من جاهزية كل الأقسام الحرجة وأعداد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته وكذلك الاطمئنان لصلاحية مولدات الكهرباء وتواجد الفرق الطبية، تجهيز فرق الانتشار السريع بالمستشفيات للتدخل الفورى فى حالات الطوارئ.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بتكثيف الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية خلال فترة الأعياد.

وأكد على انتشار فرق التأمين الطبى والفعاليات الصحية بجميع أنحاء محافظة الغربية لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين بأماكن المتنزهات والتجمعات والنوادى والكنائس، وكذلك انتشار العيادات المتنقلة التابعة لإدارة القوافل العلاجية والتى يتم من خلالها تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان وكذلك خدمات الإحالة إلى المستشفيات فى حال الاحتياج للمزيد من الفحوصات او التدخلات الجراحية أو لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

بالإضافة لتواجد فرق الرعاية الأساسية لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة للاكتشاف المبكر عن الأمراض مجانًا والتى تتضمن مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى والكشف المبكر عن الأورام السرطانية بجانب انتشار فرق التثقيف الصحي والإعلام والتربية السكانية لتقديم المعلومات الصحية الصحيحة والرد على جميع التساؤلات والاستفسارات والتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة وجميع القضايا التى تخص المرأة وإرشاد المواطنين للاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية.

وأشار وكيل صحة الغربية إلى أن غرفة الطوارئ بديوان المديرية تعمل على مدار الساعة برئاسته وتضم القيادات التنفيذية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي والتأكد من سرعة وجودة الخدمة الطبية وخاصة فى الحالات الطارئة وحل أى مشكلة على الفور حرصا على تأمين المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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