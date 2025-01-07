الثلاثاء 07 يناير 2025
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شروط اعتذار المعلمين عن عدم المشاركة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2025

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

وجهت مديريات التربية والتعليم تعليمات عاجلة بشأن الاعتذارات عن المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2025.

  أعذار المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية 

وأوضحت المديريات التعليمية، أن الأعذار القانونية للمشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وهي فقط التي يعتمدها بالمديريات كالتالي:

- القومسيون طبي حديث يفيد المنع من السفر فقط وليس المدون به حالة المريض تحت المتابعة والعلاج.

- معلمة ( لديها طفل رضيع حتى عامين ).

- معلمة لديها طفل معاق  ومرفق كارت الخدمات.

- المحال إلى المعاش حتى نهاية شهر مارس 2025.

- الحاصل على نصف أو ثلثي أجر.

- المحروم من أعمال الامتحانات.

-علي مدير المدرسة توقيع جميع الزملاء بالمدرسة على تلك التعليمات الهامة.

تعليمات عاجلة من المديريات بشأن ضوابط تقدير امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة والجيزة

وبدأ عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الاعدادية 2025، في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025 محافظتي القاهرة والجيزة.

 

امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الخريطة الزمنية لجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لطلاب الشهادة الإعدادية.

 

موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) في محافظة القاهرة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١٨ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٢٣.

 

 

 

فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

وأهابت مديرية التعليم في الجيزة بجميع الطلاب بذل أقصى جهد لتحقيق أفضل النتائج، متمنية لهم التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

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