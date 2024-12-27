الجمعة 27 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

الجيزة تستعد للعام الدراسي المقبل بـ 2000 مقعد مدرسي و7 مدارس جديدة

المقاعد الجديدة
المقاعد الجديدة
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 أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن خطة شاملة لتطوير التعليم بالمحافظة، تشمل توفير 2000 مقعد مدرسي جديد وتشييد 7 مدارس جديدة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير بيئة تعليمية مثالية للطلاب.

وأكد المحافظ خلال لقائه بالقيادات التنفيذية، على أهمية توفير كافة سبل الراحة للطلاب وتقليل الكثافة داخل الفصول الدراسية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع مستوى الخدمات التعليمية وتحقيق رؤية مصر 2030.

جهود متواصلة لتطوير التعليم في الجيزة

 وأشار المحافظ إلى أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعمل على توزيع المقاعد الجديدة على المدارس وفقًا للاحتياجات الفعلية، بالإضافة إلى تكليف المعلمين بالمواد التي تعاني من نقص. كما وجه المحافظ بضرورة التأكد من جاهزية جميع المدارس لاستقبال الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن تبدأ في 11 يناير 2025.

 

تشييد مدارس جديدة لتلبية احتياجات الطلاب

 وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة عن الانتهاء من تشييد 7 مدارس جديدة وبدء العمل في إنشاء 7 مدارس أخرى، وذلك بهدف تخفيف الكثافة الطلابية وتوفير فصول دراسية مجهزة بالكامل.

 

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

 وأعلن المحافظ عن اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية، والتي تبدأ في 11 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير 2025.

تؤكد هذه الخطوات الجادة من جانب محافظة الجيزة على الاهتمام الكبير بالتعليم وتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب، مما يساهم في بناء جيل جديد من المصريين قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

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التربية والتعليم بالجيزة المهندس عادل النجار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤية مصر 2030 مديرية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بالجيزة

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