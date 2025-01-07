موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة والجيزة

بدأ عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الاعدادية 2025، في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025 محافظتي القاهرة والجيزة.

امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الخريطة الزمنية لجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لطلاب الشهادة الإعدادية.

موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) في محافظة القاهرة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١٨ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٢٣.

فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

وأهابت مديرية التعليم في الجيزة بجميع الطلاب بذل أقصى جهد لتحقيق أفضل النتائج، متمنية لهم التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

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