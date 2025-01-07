تصاعد أزمة فصل السيد البدوي من الوفد.. الهيئة العليا تلغي قرار فصله.. وعبد السند يمامة: لا يلغي قرار رئيس الحزب إلا هو أو حكم محكمة وتصرف العليا غير قانوني

شهدت أروقة حزب الوفد "بيت الأمة"، خلال الساعات القليلة الماضية أزمة طاحنة بسبب قرار رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة، بفصل الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب الأسبق من الحزب وكافة تشكيلاته.

البداية عندما أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قرارًا بفصل الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب الأسبق من الحزب وكافة تشكيلاته بقرار رسمى منه شخصيًّا بسبب الظهور فى برنامج تلفزيونى والإساءة للحزب.

وأكدت مصادر قيادية فى حزب الوفد أن ظهور السيد البدوى فى برنامج تليفزيوني والحديث عن حزب الوفد وتراجعه، وعن رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة، هو الذى أدى إلى صدور قرار فصله من الحزب.

وسرعان ما أصدر أعضاء بالهيئة العليا للحزب قرارًا بإلغاء قرار رئيس الحزب بفصل الدكتور السيد البدوى من الحزب وكان بأغلبية أعضاء الهيئة العليا وهم:

أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد الموقعون على قرار الإلغاء

١) فؤاد بدراوي

٢) ياسر حسان

٣) طارق سباق

٤) د.خالد قنديل

٥) محمد عبد العليم داود

٦) محمد الفقي

٧) هالة الملاح

٨) إبراهيم صالح

٩) عبد الناصر خير

١٠) عباس حزين

١١) طارق تهامي

١٢) محمد الاتربي

١٣ ) كاظم فاضل

١٤) أنور بهادر

١٥ ) السيد الصاوي

١٦) عادل التوني

١٧) محمد فؤاد عبد المجيد

١٨) سمر عاطف

١٩) حمادة بكر

٢٠) محمود طايع

٢١) أميمة عوض

٢٢) أحمد أنيس سراج الدين

٢٣) محمد بركات

٢٤) جمال شحاتة

٢٥) د.صابر عطا

٢٦) محمد عبد الجواد فايد

٢٧) محمود سامي

٢٨) محمد الصياد

٢٩) جمال بلال

٣٠) عبد العزيز النحاس

٣١) محمد سويلم

أزمة فصل السيد البدوى من الوفد

كماعلق الدكتورعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، على قرار الهيئة العليا أمس بإلغاء قراره بفصل السيد البدوي من الحزب، لافتا أن الهيئة العليا ليست لها ولاية ولا اختصاص في إصدار قرارات، وليس لها سلطة التعقيب على رئيس الحزب.

وأضاف رئيس الوفد فى تصريح خاص لـ "فيتو"، أن الهيئة العليا ليست جهة أعلى من رئيس الحزب، مشيرًا إلى أنه لا يلغى قرار رئيس الحزب إلا رئيس الحزب نفسه أو حكم المحكمة، لافتا أن ما فعلوه أعضاء الهيئة العليا بعيد عن القانون واللائحة تمامًا.

واستكمل يمامة: أن اجتماع الهيئة العليا المقبل لم يحدد له موعد حتى الآن، موضحًا أن رئيس الحزب هو الوحيد صاحب القرار، لافتًا أن السيد البدوى أساء للدولة غير الإساءة لشخص رئيس الحزب وللحزب، فالأمر كبير.

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