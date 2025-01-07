أول تعليق من عبد السند يمامة على قرارعليا الوفد بإلغاء فصل السيد البدوي

علق الدكتورعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، على قرار الهيئة العليا أمس بإلغاء قراره بفصل السيد البدوي من الحزب، لافتا أن الهيئة العليا ليست لها ولاية ولا اختصاص في إصدار قرارات، وليس لها سلطة التعقيب على رئيس الحزب.

وأضاف رئيس الوفد فى تصريح خاص لـ "فيتو"، أن الهيئة العليا ليست جهة أعلى من رئيس الحزب، مشيرا إلى أنه لا يلغي قرار رئيس الحزب إلا رئيس الحزب نفسه أو حكم المحكمة، لافتا أن ما فعلوه أعضاء الهيئة العليا بعيد عن القانون واللائحة تماما.

واستكمل يمامة: أن اجتماع الهيئة العليا المقبل لم يحدد له موعد حتى الآن، موضحا أن رئيس الحزب هو الوحيد صاحب القرار، لافتا أن السيد البدوى أساء للدولة غير الإساءة لشخص رئيس الحزب وللحزب، فالأمر كبير.

إلغاء قرار فصل السيد البدوي من الوفد

وألغت الهيئة العليا لـ حزب الوفد قرار الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، بفصل رئيس الحزب السابق السيد البدوي بأغلبية الأعضاء.

أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد الموقعون على قرار الإلغاء

١) فؤاد بدراوي

٢) ياسر حسان

٣) طارق سباق

٤) د.خالد قنديل

٥) محمد عبد العليم داود

٦) محمد الفقي

٧) هالة الملاح

٨) إبرهيم صالح

٩) عبد الناصر خير

١٠) عباس حزين

١١) طارق تهامي

1٢) محمد الاتربي

١٣ ) كاظم فاضل

١٤) أنور بهادر

١٥ ) السيد الصاوي

١٦) عادل التوني

١٧) محمد فؤاد عبدالمجيد

١٨) سمر عاطف

١٩) حمادة بكر

٢٠) محمود طايع

٢١) أميمة عوض

٢٢) أحمد أنيس سراج الدين

٢٣) محمد بركات

٢٤) جمال شحاتة

٢٥) د.صابر عطا

٢٦) محمد عبد الجواد فايد

٢٧) محمود سامي

٢٨) محمد الصياد

٢٩) جمال بلال

30) عبد العزيز النحاس

31) محمد سويلم

فصل السيد البدوى

وفى وقت سابق أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قرارا بفصل الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب الأسبق من الحزب.

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