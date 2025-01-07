رؤساء المدن والقيادات الشعبية بالغربية يشاركون الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد

شاركت الدكتورة منى صالح رئيسة مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، الإخوة الأقباط في احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، حيث أعربت عن سعادتها العميقة بهذه المناسبة السعيدة.

تماسك وتلاحم الشعب المصري بكل أطيافه

جاء ذلك خلال زيارتها لمشاركة أبناء الكنيسة في أجواء الاحتفال بـ عيد الميلاد المجيد، مؤكدة على أهمية هذه اللحظات التي تعكس تماسك وتلاحم الشعب المصري بكل أطيافه.

تماسك النسيج الوطني

وأشارت رئيسة مدينة السنطة إلى أن تماسك النسيج الوطني بين المسلمين والأقباط، هو درع هذا الشعب الحامي وحصنه المنيع في مواجهة التحديات.

التعاون المشترك والعمل الدؤوب

كما أكدت على أهمية التعاون المشترك والعمل الدؤوب بين جميع فئات المجتمع، مشددة على أن هذه الروح الوطنية تساهم في بناء وطن قوي وآمن.

وأعربت رئيسة مدينة السنطة عن تمنياتها لجموع المصريين بعام جديد مليء بالنجاح والتقدم، حيث يتحقق فيه آمالهم وطموحاتهم، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها، وأن ينعم عليها بدوام الأمن والازدهار.

وفي ختام مشاركتها، قدمت رئيسة مدينة السنطة أطيب التهاني لجميع الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنية لمصر العزيزة دوام الرفعة والتقدم والرخاء في كل المجالات.

الغربية تستعد لاستقبال عيد الميلاد بتزيين الشوارع

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن شوارع وميادين المحافظة تشهد حالة من التجمل والبهجة استعدادًا لاستقبال عيد الميلاد المجيد، حيث تم تزيين الكنائس والشوارع بلافتات تهنئة مقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للأخوة الأقباط.

كما تم تكثيف أعمال النظافة في محيط الكنائس، وتم غسيل الأرصفة وتجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المحتفلين.

رفع جميع الإشغالات بمحيط الكنائس

وأكد محافظ الغربية أنه تم رفع جميع الإشغالات بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، مع إجراء صيانة شاملة لأعمدة الإنارة لتأمين الطرق، بالإضافة إلى توفير خدمات طبية وعيادات متنقلة أمام الكنائس لضمان سلامة الجميع.

رسالة مليئة بالحب والوحدة الوطنية

وفي رسالة مليئة بالحب والوحدة الوطنية، هنأ محافظ الغربية الأخوة الأقباط قائلًا: “نحن أبناء وطن واحد، نتشارك الأفراح والمناسبات تحت راية الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس السيسي، ونُعلي قيم السلام والمحبة بين جميع أطياف الشعب المصري”.

وأشار محافظ الغربية إلى أن العلاقات التاريخية بين المصريين مبنية على المحبة والألفة، وهي إرث توارثته الأجيال ولن تهزه أي محاولات خارجية. وأشاد بروح الوحدة التي تربط أبناء الوطن في الأعياد والمحن، مؤكدًا أن مصر ستظل بلد الأمن والسلام.

واختتم المحافظ بتوجيه تعليمات لرؤساء الأحياء ونوابهم للتواجد الميداني ومواصلة التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان احتفالات آمنة ومبهجة للجميع.

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