الثلاثاء 07 يناير 2025
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أخبار مصر

قمة مصرية قبرصية يونانية بالقاهرة خلال ساعات

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان.فيتو
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 تستضيف القاهرة خلال الساعات المقبلة، قمة مصرية يونانية قبرصية، تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

كما يعقد على هامش القمة المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي بمشاركة وزراء من الدول الثلاثة وممثلين عن شركات من الدول الثلاث.

ومن المقرر أن تبحث القمة أهمية تفعيل أطر التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث وتطوير مجالات جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في الدول الثلاث من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس الوزراء اليوناني نيكوس خريستودوليديس الرئيس القبرصي
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