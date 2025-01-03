الإسكان: تنفيذ المرحلة الثانية من محطة معالجة الصرف الصحي بسعة 20 ألف م3/يوم لخدمة توسعات مدينة 15 مايو

قام المهندس أحمد علي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، والمهندس مصطفى كامل، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، بجولة تفقدية شملت عددًا من المشروعات الحيوية للمرافق ومحطات المياه والصرف بمدينة ١٥ مايو، يرافقهم المهندس علي سعد، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية لمختلف المشروعات التنموية بالمدن الجديدة.

وبدأت الجولة بتفقد رافع مياه المشروع الأمريكي، المغذى للمرحلتين الأولى والثالثة بالمدينة، وتم متابعة أعمال التشغيل والصيانة للرافع، حيث تم الاطلاع على كفاءة التشغيل ومتابعة الإجراءات المتبعة لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية.

وتفقد مسئولو الإسكان، محطة المعالجة للصرف الصحي "مرحلة أولى" بطاقة ١٧ ألف م٣/يوم، التى تعمل بكامل طاقتها، بجانب التوجيه بضرورة الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية بالمحطة بسعة ٢٠ ألف م٣/يوم، وسرعة دخولها الخدمة فى أسرع وقت، بجانب التأكد من تطابق العمليات مع المعايير البيئية وضمان جودة المياه المعالجة.

كما شملت الجولة، زيارة رافع مياه مجاورة 24، وتم التنبيه بضرورة الاهتمام بعمليات الصيانة الدورية والوقائية للرافع، والاهتمام بأعمال نظافة الرافع، كما استعرض مسئولو التشغيل التحديات التشغيلية والخطط المستقبلية، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.



واختتم مسئولو الإسكان، الجولة بزيارة محطة الصرف المدمجة بمنطقة 290 فدانا بطاقة ١٠٠٠م٣/ يوم، موجهين بضرورة الانتهاء من الأعمال.



وفي الإطار ذاته، قام المهندس علي سعد، بجولة تفقدية، لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير مدخل دار مصر والإسكان الاجتماعي شمال المدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتحسين البنية التحتية والخدمات بمدينة 15 مايو.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الأعمال تشمل توسعة الطرق، ورفع كفاءة الأرصفة، والإنارة، إلى جانب زراعة المساحات الخضراء لتجميل المداخل، وتهدف هذه الأعمال إلى تحسين حركة المرور وتسهيل الدخول والخروج من المدينة، بما يواكب النمو السكاني والاحتياجات المتزايدة لسكان المنطقة.



وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير المدينة وجعلها نموذجًا يحتذى به في المدن الجديدة.

وخلال الجولة، أكد رئيس الجهاز ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال وضمان جودة التنفيذ. كما استمع إلى ملاحظات السكان والمقاولين، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات لتحقيق أفضل النتائج.

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