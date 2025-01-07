الثلاثاء 07 يناير 2025
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حوادث

التحفظ على 4 طلاب بتهمة تصوير زميلهم أثناء تعديهم عليه داخل مدرسة بالدرب الأحمر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت نيابة الدرب الأحمر  الجزئية، التحفظ على 4 طلاب على استدراج زميلهم والتعدي عليه وتصويره داخل إحدى المدارس بمنطقة الدرب الأحمر، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية.

تابعت  أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو يتضمن قيام مجموعة من الطلاب بإحدى المدارس بالقاهرة بالتعدي على أحد زملائهم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

 

4 طلاب يصورون زميلهم أثناء تعديهم عليه داخل مدرسة بالدرب الأحمر

 

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 طلاب "أحدهم مُصاب بكدمة") وبمواجهتهم أقروا باستدراج زميلهم (طالب بذات المدرسة - مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة)، والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، وتصويره ونشر المقطع، لحدوث مشادة كلامية بينهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة الدرب الأحمر قسم شرطة الخليفة منطقة الدرب الاحمر وزارة الداخلية

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