الثلاثاء 07 يناير 2025
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ثقافة وفنون

في يوم الثقافة، هنو يعلن فتح المتاحف مجانًا وخصومات على الإصدارات تصل 50%

وزير الثقافة، فيتو
وزير الثقافة، فيتو

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن وزارة الثقافة المصرية ستفتح غدًا الأربعاء أبواب المتاحف القومية والفنية التابعة لها مجانًا أمام الجمهور، بالإضافة إلى تقديم خصم يصل إلى 50% على مجموعة مختارة من إصدارات الوزارة، وذلك ضمن احتفالات يوم الثقافة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي سيقام غدًا الأربعاء 8 يناير في تمام الواحدة ظهرًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.  

يوم الثقافة المصرية

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو: "نأمل أن يكون يوم الثقافة المصرية عيدًا وطنيًا للثقافة بجميع روافدها، ووسيلة لتعزيز التراث الثقافي المصري وترسيخ قيم الإبداع والانتماء".  

ودعا وزير الثقافة الجميع، كبارًا وصغارًا، ليكونوا جزءًا من هذا اليوم المميز عبر زيارة المتاحف، والمكتبات، والمسارح، وقصور الثقافة، والمشاركة في الفعاليات التي تبرز ثراء الثقافة المصرية وعراقتها، مؤكدًا أن هذا اليوم ليس فقط احتفاءً بماضينا، بل هو تأكيد على استمرارنا في بناء مستقبلنا. 

المتاحف المفتوحة مجانًا في يوم الثقافة المصرية

وأشار الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أن المتاحف المفتوحة بالمجان تشمل مجموعة من أبرز المتاحف القومية والفنية، مثل متحف طه حسين، متحف أحمد شوقي، متحف محمود مختار، مجمع متاحف محمود سعيد بالإسكندرية، متحف الخزف الإسلامي، متحف محمد محمود خليل، متحف أم كلثوم، ومتحف نجيب محفوظ.  

وأكد الوزير أن الوزارة ستواصل العمل على إطلاق مبادرات تهدف إلى نشر الثقافة وتوفير محتوى إبداعي يعكس التنوع والغنى الحضاري لمصر.

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