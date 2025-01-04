مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس النواب، الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مجلس النواب يوافق على 61 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، خلال جلسات الأسبوع الماضي، من مناقشة وإقرار 61 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وفي جلسة سابقة وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد سماع رأي عدد كبير من الأعضاء، فضلا عن أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد التشريع.

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشته، إقرار الحق لأي نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل، في تقديم شكوى إلى النائب العام، في بعض الحالات.

حق كل نزيل في مراكز الإصلاح تقديم شكوى إلى النائب العام

ونظمت ذلك المادة 45 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي تنص على: يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.

حق المحتجز بطريقة غير قانونية إخطار النائب العام

ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورًا إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرًا بذلك.

لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل

يشار إلى أن المادة 37 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكدت ضرورة احتجاز أي شخص وفقا للقانون في الأماكن المحددة وهي مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتنص المادة على أنه: لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

حق النيابة العامة ورؤساء المحاكم دخول أماكن إيداع المحبوسين

كما أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يناقشه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء المحاكم دخول أماكن إيداع المحبوسين.

متابعة وجود المحبوسين في مراكز الإصلاح والتأهيل بشكل قانوني

ورد ذلك في المادة 44 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي تنص على: يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقًا للأحكام المقررة قانونًا، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس وأن يأخذوا صورًا منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى. ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التي يطلبونها.

ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.

النواب ينتهي من 61 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وانتهى مجلس النواب، من مناقشة وإقرار 61 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن يستأنف المناقشات في الجلسات العامة المقبلة.

رفع جلسة النواب حتى 12 يناير

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد بعد المقبل الموافق 12 يناير الجاري.

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