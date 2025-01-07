الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظات

تموين الوادي الجديد تحرر 4 محاضر بحملة مراقبة الأسواق بعيد الميلاد (صور)

جانب من الحملة، ڤيتو
جانب من الحملة، ڤيتو

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملاتها التموينية على المحلات التجارية والأسواق والمخابز، وذلك ضمن جهود مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشترطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.


وأوضح أيمن شريعي مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، تنفيذ حملة تموينية برئاسة ضياء متولي وكيل المديرية وبالمشاركة مع مدير الرقابة التموينية بالمديرية ومدير إدارة تموين الخارجة وهيئة سلامة الغذاء والوحدة المحلية لمركز الخارجة ومكتب صحة الخارجة، وذلك بناءًا على تعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية وتكثيف الحملات الرقابية المفاجأة لضبط الأسواق، وتشديد الرقابة التموينية على الدعم ليصل الدعم لمستحقيه، والتشديد على التجار الالتزام بكافة القوانين والقرارات التموينية.

ومن جانبه أكد وكيل مديرية تموين الوادى الجديد، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، شن حملات مكثفة بأسواق المحافظة وتحرير عدد من المحاضر والمخالفات ضد التجار المخالفين، ضمن جهود مديرية التموين للمراقبة ومتابعة الأسواق، لافتًا إلي أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 4 محاضر مع أخذ عينات من العجين والردة والدقيق المستخدم  وإرسال العينات للتحليل وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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