الثلاثاء 07 يناير 2025
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حوادث

ضبط 15 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط 15 طن دقيق مهرب
ضبط 15 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

واصل  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

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حملات تموينية على مدار 24 ساعة

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها حوالى 15 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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الإدارة العامة لشرطة التموين أجهزة وزارة الداخلية إحكام الرقابة على الأسواق ازيد من السعر البيع بأزيد من السعر المقرر

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