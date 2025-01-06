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رياضة

حكم تشادي لمباراة بيراميدز وساجرادا بدوري أبطال إفريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

 تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد طاقم حكام مباراة ساجرادا في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة من مساء السبت ١١ يناير الجاري، على استاد ١١ نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، في إطار دور المجموعات.

 

حكام مباراة بيراميدز وساجرادا 

 ويدير اللقاء الحكم التشادي محمد الحاج علاو، ويعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

 

 ويراقب المباراة، أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب أفريقيا.

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دوري أبطال أفريقيا حكام مباراة بيراميدز وساجرادا ساجرادا

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