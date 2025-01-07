الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد قرعة دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025

موعد قرعة دور الـ16
موعد قرعة دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025

كأس ملك إسبانيا، يسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء على منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا بمواجهة فالنسيا وإلدينزي.

وتنطلق صافرة مباراة إلدينزي ضد فالنسيا في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء في دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن موعد إجراء قرعة دور الـ 16، من بطولة كأس ملك إسبانيا، للموسم الجاري 2024-2025.  

 

موعد قرعة دور الـ16 من كأس إسبانيا 2024-2025

 وستُجرى قرعة دور الـ16 من بطولة كأس ملك  إسبانيا غدا الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في لاس روزاس.

 

ويعد أتلتيك بلباو حامل لقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي على حساب ريال مايوركا، وبالتالي، كلاهما يشارك في كأس السوبر مع ريال مدريد وبرشلونة.

وشهد دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا الموسم الجاري خروجا مفاجئا لنادي إشبيلية على يد ألميريا المتواجد في الدرجة الثانية.
 

المتأهلون إلى دور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا

بونتيفيدرا
خيتافي

رايو فاليكانو

أوساسونا

إشبيلية

برشلونة

أتلتيك بلباو

أتلتيكو مدريد

أورينسي

إلتشي

ليجانيس

سيلتا فيجو

ريال سوسيداد

ريال مدريد

فالنسيا أو إلدينزي

نتائج دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا
 

بونتيفيدرا 3-0 ريال مايوركا.

غرناطة 0-1 خيتافي.

راسينج كلوب 1-3 رايو فاليكانو.

هويسكا 0-1 ريال بيتيس.

تينيريفي 1-2 أوساسونا.

ألميريا 4-1 إشبيلية.

بارباسترو 0-4 برشلونة.

لوجورنيس ضد أتلتيك بلباو (فاز بلباو بركلات الترجيح 4-3).

ماربييا 0-1 أتلتيكو مدريد.

أورينسي 3-2 بلد الوليد.

إلتشي 4-0 لاس بالماس.

كارتاخينا 1-2 ليجانيس.

راسينج سانتاندير 2-3 سيلتا فيجو.

بورفيرادينا 0-2 ريال سوسيداد.

ديبورتيفا مينيرا 0-5 ريال مدريد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس ملك إسبانيا برشلونة ريال مدريد أتلتيك بلباو قرعة كأس إسبانيا قرعة كأس ملك إسبانيا كأس إسبانيا أتلتيكو مدريد

مواد متعلقة

ريال مدريد يكتسح ديبورتيفا مينيرا بخماسية نظيفة في كأس ملك إسبانيا

أتليتكو مدريد يفوز على ماربيا FC ويتأهل لدور الـ 16 بكأس ملك إسبانيا

برشلونة يضرب بارباسترو 0/4 ويصعد لدور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا

لأول مرة، تشيزني يقود برشلونة أمام بارباسترو في كأس ملك إسبانيا

ads

الأكثر قراءة

مصدر بالبترول يكشف سبب انفجار خط البوتجاز بالخانكة

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 20

ارتفاع جديد يضرب أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025

أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الثلاثاء، عيار 18 يسجل هذا السعر

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سموحة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 20

أخبار مصر: انفجار خط مواسير غاز بالقليوبية، قفزة بأسعار اللحوم، الحضري يلمح إلى مؤامرة ضد الشناوي، وفاة الفريق جلال الهريدي

الصحة: فحص ومناظرة 373 ألف مواطن للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في 2024

منوعات

المزيد

فرنسا تحيي الذكرى العاشرة للهجوم على مجلة شارلي إيبدو

أنا مش بعض، موقف محرج لـ هاريس على يد زوج عضوة بالشيوخ الجمهوري (فيديو)

حدث تاريخي، رويال رامبل 2026 لأول مرة في السعودية

بالصدفة وبطريقة عفوية، قصة حسناء تونسية تحولت من راعية أغنام إلى نجمة تيك توك (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 في الأسواق

أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الثلاثاء، عيار 18 يسجل هذا السعر

تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في مصر

ارتفاع جديد يضرب أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

كانت كل حياته وغاب عن حضور جنازتها.. مواقف محمود تريزيجيه مع والدته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى غواش، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 41 من سورة الأعراف (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 7 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية