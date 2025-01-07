موعد قرعة دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025

كأس ملك إسبانيا، يسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء على منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا بمواجهة فالنسيا وإلدينزي.

وتنطلق صافرة مباراة إلدينزي ضد فالنسيا في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء في دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن موعد إجراء قرعة دور الـ 16، من بطولة كأس ملك إسبانيا، للموسم الجاري 2024-2025.

موعد قرعة دور الـ16 من كأس إسبانيا 2024-2025

وستُجرى قرعة دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا غدا الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في لاس روزاس.

ويعد أتلتيك بلباو حامل لقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي على حساب ريال مايوركا، وبالتالي، كلاهما يشارك في كأس السوبر مع ريال مدريد وبرشلونة.

وشهد دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا الموسم الجاري خروجا مفاجئا لنادي إشبيلية على يد ألميريا المتواجد في الدرجة الثانية.



المتأهلون إلى دور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا

بونتيفيدرا

خيتافي

رايو فاليكانو

أوساسونا

إشبيلية

برشلونة

أتلتيك بلباو

أتلتيكو مدريد

أورينسي

إلتشي

ليجانيس

سيلتا فيجو

ريال سوسيداد

ريال مدريد

فالنسيا أو إلدينزي

نتائج دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا



بونتيفيدرا 3-0 ريال مايوركا.

غرناطة 0-1 خيتافي.

راسينج كلوب 1-3 رايو فاليكانو.

هويسكا 0-1 ريال بيتيس.

تينيريفي 1-2 أوساسونا.

ألميريا 4-1 إشبيلية.

بارباسترو 0-4 برشلونة.

لوجورنيس ضد أتلتيك بلباو (فاز بلباو بركلات الترجيح 4-3).

ماربييا 0-1 أتلتيكو مدريد.

أورينسي 3-2 بلد الوليد.

إلتشي 4-0 لاس بالماس.

كارتاخينا 1-2 ليجانيس.

راسينج سانتاندير 2-3 سيلتا فيجو.

بورفيرادينا 0-2 ريال سوسيداد.

ديبورتيفا مينيرا 0-5 ريال مدريد.

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