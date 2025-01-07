أحمد بهاء شعبان: داعش لها دور كبير في مشروع الشرق الأوسط الجديد وإسرائيل الكبرى

أكد أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الإشتراكي المصري، أن داعش أُضعفت خلال الفترة الماضية وأعتقد أنه سيعاد استنساخها مرة أخرى وضخ دماء جديدة فى عروقها، لافتًا أن لها دورًا كبيرًا للغاية فى مشروع الشرق الأوسط الجديد وإسرائيل الكبرى، ودورها لا زال محتفظ به والدليل أنها لم تموت ولكنها أُضعفت بسبب المراهنة على الجولاني، ونظرًا لأن وجود رئيس سوري مؤثر على الجميع.

من هم صانعو داعش

وأضاف بهاء شعبان لـ"فيتو": أعتقد أن داعش صناعة أمريكية وهي أداة وظيفية تلعب أدوارًا فى أوقات، وبعد أن تؤدي دورها المطلوب تختفي ولكنها موجودة وتحت أمر القيادة الأمريكية في أي لحظة.

وتابع رئيس الحزب الاشتراكى، أن الغرب لم يفقد علاقته بهذه التنظيمات على أى مستوى، متسائلا: هل وقعت حادثة إرهابية فى إنجلترا؟، متابعًا: بالطبع لا نظرا لأنها احتضنت هذه الجماعات ومنها جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها وإنجلتزا محتضناها للغاية وبعدها سلمت نفوذها لأمريكا، وأصبحت أمريكا هي التي تسيطر على هذا المجال ولديها أجهزة استخبارات ضخمة للغاية.

الجماعات الإرهابية فى سوريا

وأوضح شعبان أن الجماعات الإرهابية لعبت أدوارًا عديدة منها تحطيم نظام صدام حسين أيضًا فى العراق وفى ليبيا تحطيم نظام القذافي وأيضًا دورها فى نظام الأسد ولولا هبت الشعب المصري فى ٢٠١٣ لكانوا أساءوا الأمور، وأعتقد أنه من الصعب حاليًّا إجراء مصالحة مع الإخوان وهى متبية ما حدث فى سوريا.

واستكمل شعبان إلى أن الأوضاع فى سوريا لن تستقر أبدًا وهى فى سبيلها إلى التقسيم وهى بالفعل تقسمت حاليًّا جزء تركى وآخر أمريكى وإسرائيلي وجزء إخواني وفى رأيى أن الإسلام السياسى بوجه عام على المستوى السريع القريب أعيد إحياءه بعدما كان تلقى ضربة قاسمة بهزيمته فى مصر ومشروع العثمانية الجديدة كان توقف ولكن اليوم اعتقد أنه أعيد للحياة وحصل على دماء للحركة ولكن اعتقد أنه خلال شهور قريبة ستنفجر الخلافات والصراعات نظرا لأن السلطة مغرية للغاية وأعتقد أن من رشح الجولانى أنه سوري وسهل مروره ولكن لو جاء الظواهرى لن يكون مقبولًا نظرًا لكونه من دولة أخرى فجاءت من حظ الجولانى.

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