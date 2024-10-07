رسميًا، ذا روك يعود للمصارعة الحرة WWE (فيديو)

ذا روك، نشرت الصحفة الرسمية WWE، مقطع فيديو، يرصد عودة ذا روك، رسميا لحلبة المصارعة، بعد غياب ١٠ سنوات.

وظهر ذا روك، وهو يدخل لحلبة المصارعة، ويحمل حزام المصارعة الخاص به، ليعلن رسميا عودته للعبة التي أطلقت شهرته.

IF YA SMELL...



The Rock is BACK at #WWEBadBlood! pic.twitter.com/GxBK9nSokn — WWE (@WWE) October 6, 2024

ذا روك يطلق ماركته الخاصة لـ شامبو الشعر

أطلق مؤخرًا النجم دواين جونسون، الملقب بـ ذا روك، خطه الجديد الخاص بالعناية بالشعر للرجال، تحت مسمى، Papatui.

وطرح ذا روك ضمن الخط الجديد، شامبو خاص للرجال، وهو ما أثار استغراب، ودهشة البعض، خاصة أن الممثل الشهير أصلع.

ويبلغ سعر الشامبو الجديد، لـ ذا روك، 7.99 دولارًا أمريكيًا، وتلقي تقييمات رائعة من العملاء، اللذين قاموا بتجربته وشرائه، إلا أن الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي تساءلوا عن سبب قرار رجل أصلع، بالانغماس في صناعة العناية بالشعر.

وفي أول تعليق لـ ذا روك، علي الارتباك الذي وقع، بسبب الشامبو الخاص به، تحدث مازحًا عن الانتقادات في تصريحات صحفية، قائلا: "شعري كان سيحب هذا الشامبو والبلسم 2-1".