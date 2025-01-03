الجمعة 03 يناير 2025
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حوادث

بالأسماء، مصرع سيدة ورضيع وإصابة 5 آخرين في حادث على إقليمي المنوفية

بالأسماء، وفاة سيدة
بالأسماء، وفاة سيدة ورضيع وإصابة 5 آخرين فى حادث

لقيت سيدة وطفل عمره 7 أيام مصرعهما وأصيب 5 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى، وجرى نقل المصابين لمستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية، لتلقي الإسعافات الأولية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة سيدة وطفل وإصابة 5 آخرين، وتم الانتقال لمكان الحادث لمعاينته والدفع بـ 9 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى أشمون العام.

أسماء الوفيات والمصابين بحادث الإقليمى في المنوفية

واستقبلت مستشفى أشمون العام كلا من زين احمد عبدالحكيم عمره 7 أيام، مقيم بقرية سملدون، متوفى، عفاف عبد الشافي أبوالعنين ربيع، سمادون متوفاة، وتم نقلهم لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

كما استقبلت المستشفى 5 مصابين وهم؛ أمل جمال محمد حمور، 35 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات متفرقة بجميع أجزاء الجسم، وأمير محمود إبراهيم جالوث، 35 سنة، سائق، مصاب بكدمات بالصدر، وسحر عبد الرحمن محمد الجزيري، 55 سنة، مصاب بكدمات بالوجه والصدر واشتباه كسر بالقدم اليسرى، ومحمد مصطفى محمد صديق، 30 سنة، مصاب بسحجات بالوجه، وعبد العظيم سعيد عبد العظيم، 60 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية.

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مستشفي اشمون العام المنوفية محافظة المنوفية قرية سمادون اخبار حوادث المنوفية

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