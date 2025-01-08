52 مليون يورو حجم منح تمويل مشروعات صندوق التنمية الحضرية

كشف المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن إجمالي المنح التي وصلت للصندوق والتى تقدر بنحو 52 مليون يورو من هيئات دولية لدعم تنفيذ مشروعات الصندوق.

وأكد أن محاور العمران فى مصر هى المدن القائمة وهى مهمة الصندوق والريف وهى مهمة التنمية المحلية والمدن الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية والصندوق يمتلك مخزون أراضي مميز وندرس أنسب الوسائل الممكنة لتنميتها وتطويرها.

وأشار إلى تنافس 6 تحالفات مستثمرين خليجيين ومصريين، لتطوير مشروع على مساحة 185 فدانا بكفر الشيخ.

وأوضح أن المشروع بنظام الشراكة مع المحافظة والقطاع الخاص باستثمارات تصل لحوالي 55 مليار جنيه والمشروع عمراني متكامل.

وأشار إلى أن الصندوق يستهدف طرح مراحل جديدة بمشروع “داره” شقق عواصم تطوير المحافظات خلال 2025 بمبيعات مستهدفة تصل لـ8 مليار جنيه.

وأكد تحقيق مبيعات بقيمة 15 مليار جنيه خلال العام المنتهي 2024 بالمشروع.

وأغلق صندوق التنمية الحضرية باب التقديم على شقق عواصم المحافظات “داره” التي يطرحها بعدد من المحافظات 30 نوفمبر الماضي.

وطرح الصندوق شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات بنظام التمويل العقاري بالتعاون مع بنوك الأهلي المصري وبنك التعمير والإسكان وبنك مصر وبنك القاهرة.

وكشف صندوق التنمية الحضرية عن مقدمات حجز شقق الطرح الجديدة لشقق عواصم المحافظات “داره”.

وضم الطرح الجديد 7 محافظات والتقديم على الشقق من خلال مركز خدمة العملاء بمقر الصندوق بمدينة نصر أو التواصل عبر 159999.

وخريطة الطرح كالتالي:

مدينة نصر

حي الواحة مدينة نصر

المشروع على مساحة 40 فدانًا مساحة ويضم 54 عمارة أرضي و11 متكرر مواعيد التسليم خلال سنة.

كامل التشطيب متوسط مساحة الشقة 182 مترًا مربعًا.

أسعار تبدأ من 5.180.493 مليون جنيه.

مقدم حجز 15% تبلغ 777 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 220 ألف جنيه (20 قسطًا) ووديعة صيانة 275 ألف جنيه.

والسداد حتى 5 سنوات بدون فوائد.

شقق المعصرة

المشروع على مساحة 10 أفدنة ويضم 9 عمارات والعمارة تتكون من أرضي و9 متكرر ومواعيد التسليم خلال سنة ومتوسط مساحة الشقة 113 مترًا والشقق كاملة التشطيب.

أسعار تبدأ من 1.327 مليون جنيه ومقدم حجز 119 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 56.4 ألف جنيه تتضمن 20 قسط ووديعة صيانة 70 ألف جنيه وأنظمة السداد حتى 5 سنوات.

الحريري الشرقية

مساحة المشروع 21 فدانًا ويضم 40 عمارة والعمارة تتكون من أرضي و8 متكرر والتسليم خلال عام متوسط مساحة الشقة 136 مترًا والدور يتكون من 4 شقق.

أسعار تبدأ من 1.949 مليون جنيه ومقدم حجز 292 ألف جنيه و82 ألف جنيه قسط ربع سنوي ووديعة صيانة 102 ألف جنيه.

الشرقية – كفر الحمام

مساحة المشروع 83 فدانًا يضم 75 عمارة أرض و9 متكررة والشقق مساحة 113 مترًا والدور على 8 شقق كاملة التشطيب.

سعر الشقة 1.299 مليون جنيه مقدم الحجز 194 ألف جنيه.. وقسط ربع سنوي 55 ألف جنيه ووديعة صيانة 69 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.