الإسكان تحدد الاشتراطات العقارية للأراضي بمشروع بيت الوطن

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه ستتم إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص للحصول على أكواد الحجز لـ 2974 قطعة أرض بالمرحلة العاشرة "أراضٍ سكنية" بمشروع بيت الوطن، بـ13 مدينة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 12/1/2025، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي المصري.

الأراضي تشمل مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – العاشر من رمضان - دمياط الجديدة - السادات – 15 مايو - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة – حدائق العاصمة – المنيا الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة).

وحددت وزارة الإسكان الاشتراطات العقارية للأراضي السكنية لمشروع بيت الوطن وهي كالتالي:

يتم تسليم الأرض لصاحب الشأن أو وكيله فى الموعد المحدد بالإعلان عن برنامج تسليم الأراضي وعلى أساسه سيتم بدء تحصيل أقساط ثمن الأرض بعد سداد (۱ مصاريف إدارية + ٠.٥ % مجلس أمناء المدينة (من إجمالي ثمن الأرض وذلك بموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمراني وصاحب الشأن أو وكيله وفقًا للنموذج المعد لذلك على أن يكون التوكيل المقدم توكيلًا خاصًا محدد الغرض أو بموجب توكيل عام رسمي مخصص، وإذا لم يتم الاستلام في الموعد المحدد بالفقرة السابقة فإن ذلك يعد عدولًا عن التخصيص وتطبق قواعد إلغاء التخصيص.

وفي حالة إلغاء التخصيص قبل استلام الأرض: يتم خصم مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء (المدينة) من إجمالي ثمن الأرض.

أما في حالة إلغاء التخصيص بعد استلام الأرض: يتم خصم مقابل إشغال للأرض بواقع ٠٫٥٪ من إجمالي ثمن الأرض (سنويا) من تاريخ الإستلام وحتى تاريخ الاسترداد بالإضافة إلى الخصم الوارد بالبند السابق (۱/۲ ).



ويشترط للتنازل للغير عن قطع الأراضي السكنية المطروحة بالمدن التالية:

أن يتم التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي (عام) (خاص) ويذكر به التنازل عن قطعة الأرض المتنازل عنها ورقمها ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل وسداد المصروفات الإدارية المقررة فى حالة الموافقة وفقا للائحة العقارية المعمول بها في الهيئة وأجهزتها وتعديلاتها.

أن يتم سداد كامل الثمن المحدد لقطعة الأرض.

- الإنتهاء من تنفيذ دور سكنى به وحدة صالحة للسكن على الأقل والسور وتشطيب الواجهة وأن يكون مطابق للترخيص الصادر لقطعة الأرض.

- أن يحل المتنازل إليه محل المتنازل فى كافة الإلتزامات الواردة بهذه الكراسة.

جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة لآثارها قانونا طالما كانت مرسله على البريد الإلكتروني المدون باستمارة التسجيل على الموقع الإلكتروني للمشروع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.