شروط التقديم على أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه ستتم إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص للحصول على أكواد الحجز لـ 2974 قطعة أرض بالمرحلة العاشرة "أراضٍ سكنية" بمشروع بيت الوطن، بـ13 مدينة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 12 /1/ 2025، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي المصري.

وحددت الوزارة شروط التقديم وهى كالتالي:

يتم تحديد سعر المتر المربع بالجنية المصرى على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) والحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ ٦٠ يوما ويحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

أن يكون الحاجز متمتعا بالجنسية المصرية.

ألا يقل سن الحاجز عن ٢١ سنة، ويمكن للقاصر الحجز بولاية أحد والديه.

الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكراسة شروط المرحلة الثامنة التكميلية. وأولوية الحجز لأسبقية وصول التحويل البنكي لكامل مبلغ الدفعة المقدمة أو استكمال المبالغ السابق

منح خصم ١٥% على قطع الأراضى فى حالة السداد الفوري ومنح خصم 10% على قطع الأراضي في حال سداد مقدم حجز ٥٠%، ومنح نسبة ١٠٪ على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات في حال السداد الفورى (المحددة تفصيلًا بكراسة الشروط).

ويتم سداد الأقساط المتبقية لجميع المحاور محملة بالفوائد البنكية علي الرصيد الباقي بسعر فائدة بمعدل ٣،٥٪ سنويا بالتحويل من الخارج، ويتم حساب المعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم.

وأغلقت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية باب التقديم على أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزا ضمن برنامج “مسكن” في عدد من المدن الجديدة والحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أي أسبقية من أي نوع سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزًا

تطرح الوزارة أراضي الإسكان الأكثر تميزًا ، وتضم 96 قطعة أرض وجدية الحجز تصل لـ350 ألف جنيه.

مدينة 6 أكتوبر 13585 ألف جنيه سعر المتر.

- مدينة الشروق 14731 ألف جنيه سعر المتر.

-مدينة العبور 9881 ألف جنيه سعر المتر.

التقديم على أراضي الإسكان المتميز

كما تطرح الوزارة 4747 قطعة أرض محور أراضي الإسكان المتميز والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني، كما أن الحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أي أسبقية من أي نوع، سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.



وتصل قيمة جدية الحجز لـ100 ألف جنيه.

وننشر خريطة بأماكن الطرح الجديد:

- 223 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.

- 31 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة.

- 1270 قطعة أرض بمدينة السادات.

- 60 قطعة أرض بمدينة بدر.

- 150 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة.

- 122 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر.

- 204 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة.

- 495 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة.

- 1123 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة.

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