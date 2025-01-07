الأنبا بولا أسقف طنطا: العيش في سلام يعزز روح التعايش المشترك بين أفراد المجتمع كافة

تحدث نيافة الأنبا بولا، أسقف طنطا وضواحيها، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، عن أهمية التسامح والسلام في الأديان السماوية، مؤكدًا ضرورة العيش في سلام داخلي ومع الآخرين من أجل تعزيز روح التعايش المشترك بين كافة أفراد المجتمع.

الأديان السماوية جميعها تدعو إلى التسامح والسلام

وأوضح الأنبا بولا أسقف طنطا، أن الأديان السماوية جميعها تدعو إلى التسامح والسلام، وهي نعم عظيمة يجب أن نحافظ عليها في حياتنا اليومية.

حالة من الراحة الداخلية

وأضاف أن السلام ليس مجرد غياب للصراع، بل هو حالة من الراحة الداخلية التي تنبع من إيماننا العميق بأننا جميعًا أبناء لله تعالى وأننا يجب أن نعيش بسلام مع أنفسنا ومع الآخرين، مهما اختلفت معتقداتنا أو ثقافاتنا.

أهمية الحفاظ على هذه القيم داخل المجتمعات

كما شدد الأنبا بولا على أهمية الحفاظ على هذه القيم داخل المجتمعات، قائلًا إن التعايش السلمي هو حجر الزاوية لبناء مجتمع قوي ومتماسك.

وأوضح أن تعزيز روح التسامح يتطلب من الجميع، بغض النظر عن دياناتهم أو انتماءاتهم، أن يتعاونوا على نشر قيم المحبة والاحترام المتبادل.

دعوة للعمل من أجل تعزيز روح التسامح

وفي ختام حديثه، دعا نيافة الأنبا بولا الجميع إلى العمل من أجل تعزيز روح التسامح والتفاهم بين الأديان المختلفة، والعمل سويًا من أجل بناء عالم يسوده السلام الداخلي والتعايش المشترك، حيث تتناغم كافة الأديان في احترام وتعاون لتحقيق المصلحة العامة.

الغربية تستعد لاستقبال عيد الميلاد بتزيين الشوارع

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن شوارع وميادين المحافظة تشهد حالة من التجمل والبهجة استعدادًا لاستقبال عيد الميلاد المجيد، حيث تم تزيين الكنائس والشوارع بلافتات تهنئة مقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للأخوة الأقباط.

كما تم تكثيف أعمال النظافة في محيط الكنائس، وتم غسيل الأرصفة وتجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المحتفلين

رفع جميع الإشغالات بمحيط الكنائس

وأكد محافظ الغربية أنه تم رفع جميع الإشغالات بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، مع إجراء صيانة شاملة لأعمدة الإنارة لتأمين الطرق، بالإضافة إلى توفير خدمات طبية وعيادات متنقلة أمام الكنائس لضمان سلامة الجميع.

رسالة مليئة بالحب والوحدة الوطنية

وفي رسالة مليئة بالحب والوحدة الوطنية، هنأ محافظ الغربية الأخوة الأقباط قائلًا: “نحن أبناء وطن واحد، نتشارك الأفراح والمناسبات تحت راية الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس السيسي، ونُعلي قيم السلام والمحبة بين جميع أطياف الشعب المصري”.

وأشار محافظ الغربية إلى أن العلاقات التاريخية بين المصريين مبنية على المحبة والألفة، وهي إرث توارثته الأجيال ولن تهزه أي محاولات خارجية. وأشاد بروح الوحدة التي تربط أبناء الوطن في الأعياد والمحن، مؤكدًا أن مصر ستظل بلد الأمن والسلام.

واختتم المحافظ بتوجيه تعليمات لرؤساء الأحياء ونوابهم للتواجد الميداني ومواصلة التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان احتفالات آمنة ومبهجة للجميع.

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