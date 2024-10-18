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خارج الحدود

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: اغتيال السنوار سيعزز روح المقاومة ويقويها

الأمم المتحدة، فيتو
الأمم المتحدة، فيتو

اغتيال يحيى السنوار، أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اليوم الجمعة، تعليقًا على اغتيال زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار في قطاع غزة، أن "روح المقاومة ستقوى"، وسيصبح نموذجًا للشباب نحو تحرير فلسطين.


وقالت البعثة في منشور عبر منصة "إكس": "عندما ينظر المسلمون إلى الشهيد يحيى السنوار واقفًا على أرض المعركة ـ بزيه القتالي وفي العراء، وليس في مخبأ، يواجه العدو، فإن روح المقاومة سوف تتعزز، وسوف يصبح نموذجا للشباب والأطفال الذين سيواصلون مسيرته نحو تحرير فلسطين".

وأضافت البعثة الإيرانية: "ما دام الاحتلال والعدوان قائمين، فإن المقاومة سوف تستمر، لأن الشهيد يبقى حيًّا ومصدر إلهام".

هذا وأكد الجيش الإسرائيلي مساء يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، بعد عام كامل من مطاردته.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه تم إجراء أول اختبار للحمض النووي وقد تأكد أن السنوار قتل في مواجهة في رفح.

كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقتل السنوار قائلا، في مؤتمر صحفي "الشخص الذي ارتكب أفظع مذبحة في تاريخ أمتنا الذي قتل الآلاف من الإسرائيليين واختطف المئات من مواطنينا، تم القضاء عليه على يد جنودنا الأبطال، لقد قضينا على زعيم حماس يحيى السنوار ولكن الحرب لم تنته بعد وعلينا استعادة المختطفين".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن مقتل السنوار يعد "إنجازًا معنويًّا وعسكريًّا كبيرًا" لإسرائيل، ويخلق إمكانية الإفراج الفوري عن الأسرى وإحداث تغيير يؤدي إلى واقع جديد في غزة.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل عملية الاغتيال قائلة: "‏وقع الاشتباك في حي تل السلطان برفح وكان يرتدي جعبة عسكرية فيها مخازن رصاص وعدد من القنابل اليدوية إلى جانب قيادي ميداني آخر"، فيما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن عملية الاغتيال "لم يكن مخططا لها مسبقا وجرت بالصدفة".

 

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