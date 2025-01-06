الإثنين 06 يناير 2025
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محافظات

إخماد حريق بمخلفات أخشاب خلف إحدى كنائس الإسكندرية

حريق بمخلفات اخشاب
حريق بمخلفات اخشاب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب في مخلفات أخشاب داخل أرض فضاء خلف إحدى كنائس منطقة اللبان وسط المحافظة، دون وجود أي إصابات بين المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت إخطارًأ من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بأرض فضاء تستخدم لتخزين الأخشاب خلف إحدى الكنائس بدائرة اللبان، وعلى الفور انتقل حكمدار وسط الإسكندرية، وضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع الحريق والدفع بسيارات الإطفاء وإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع. 

وتبين من الفحص نشوب حريق بأرض تستخدم مخزن مخلفات للأخشاب، مما تسبب في التهام النيران لكامل محتوياته، دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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