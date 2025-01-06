تشغيل أول فرن لصناعة الأواني الفخارية صديق للبيئة بنقادة في قنا (صور)

أجري ياسر حمادى رئيس مركز نقادة، غرب محافظة قنا، زياره ميدانيه لأعمال صناعة الأواني الفخاريه بأحد الأفران بقرية الشيخ علي.

فرن صديقه للبيئه بقنا

وأشار إلي أن الفرن يعد أول فرن صديق للبيئه تعمل باسطوانات الغاز لحرق الاواني الفخاريه بدلا من الافران التقليديه التي تعمل بمخلفات الأشجار والتي تتسبب في تلوث البيئه اثناء عملية الحرق.

يأتي ذلك في إطار خطة بناء قدرات وتطوير منظومة الآمن الغذائي، وفى اطار سعى المحافظة لاستيفاء المعايير البيئية في مختلف الممارسات، وتتميز الافران بأنها وسيلة انتاج صديقة للبيئة حيث لا تنتج تلوثًا بالغازات وانبعاثات الكربون وتساعد على تقليل تلوث الهواء والضوضاء، كما أن تكلفة تشغيلها منخفضة.

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