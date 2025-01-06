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رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش الإمكانيات المادية والبشرية لإنشاء كلية الطفولة المبكرة (صور)

قنا,فيتو
قنا,فيتو

ناقشت جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور أحمد عكاوي الإمكانيات المادية والبشرية لإنشاء كلية الطفولة المبكرة بالجامعة، جاء ذلك بحضور الدكتور عصام الطيب عميد كلية التربية، وعبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد ولفيف من القيادات الإدارية.

واستعرض رئيس الجامعة، وعميد الكلية الإمكانيات المتاحة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والقاعات التدريسية والمعامل والمدرجات والمكتبات.

 

وقام رئيس الجامعة بجولة تفقدية تضمنت مجمع الطلاب، ومبنى الإدارة المركزية القديم، وذلك لإتاحة فرص التعليم العالي بجودة وكفاءة وفاعلية ناقش رئيس الجامعة.

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الدكتور احمد عكاوى جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادي كلية الطفولة المبكرة كلية التربية

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