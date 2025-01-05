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محافظات

جامعة جنوب الوادي: تطوير منصة تعليمية جديدة استفاد منها أكثر من 10 آلاف طالب

الدكتور احمد عكاوي
الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن صدور التقرير السنوي لإنجازات الجامعة للعام 2023 / 2024.

وأشار رئيس الجامعة بان التقرير السنوي يتناول انجازات الجامعة في مجالات التحول الرقمي حيث تم تطوير منصة تعليمية جديدة استفاد منها أكثر من 10 آلاف طالب وفى مجال البنية التحتية شهدت الجامعة تطويرًا كبيرًا في بنيتها التحتية حيث تم انشاء مباني جديدة وتحديث المرافق القائمة وفي مجال البحث العلمي تم نشر العديد من الأبحاث العلمية في دوريات عالمية مرموقة مما عزز مكانة الجامعة على الصعيد الدولي وساهم في حل المشكلات المجتمعية.

مجال التنمية المستدامة بقنا

وأضاف أنه فى مجال الشراكات المجتمعية عززت الجامعة شراكاتها مع المؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع الصناعى وفى مجال التنمية المستدامة اهتمت الجامعة بتطبيق مبادئ التنمية المستدامة في جميع أنشطتها من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والبحث في مجال الطاقة المتجددة.

توجيه البحث العلمي

ونوه الي انها سعت الجامعة الى تعزيز البحث العلمي التطبيقي من خلال توجيه البحث العلمي نحو حل المشكلات المجتمعية والاقتصادية وتطوير البرامج الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات العصر الحديث وجذب الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي.

وتوجه رئيس الجامعة بالشكر الى جميع من ساهم في تحقيق هذه الانجازات بداية من أعضاء مجلس جامعة جنوب الوادى وصولًا إلى الطلاب والطالبات وتوجه بالشكر ايضا الى فريق عمل إعداد هذا التقرير والذى يضم الدكتور عادل محمد أحمد مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة جنوب الوادي الأهلية وأحمد وحيد طه مدير رعاية الطلاب بجامعة جنوب الوادي الأهلية وبدوى محمد البدوي مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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