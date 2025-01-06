صحة سوهاج: 99.6% من شكاوى المواطنين تم حلها في 2024

أكد السيد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن منظومة الشكاوي بمديرية الصحة والسكان بسوهاج تعمل بكفاءة وفق خطة عمل منظمة ومكثفة لخدمة كافة المواطنين، وفي إطار استراتيجية الدولة نحو تيسير سبل التواصل مع المواطن وتذليل كافة العوائق أمامه في شتى المناحي وذلك وفقًا لقرارات فخامة رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017، وقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (1855) لسنة 2017، والقرار رقم (2564) لسنة 2024

نبحث كافة الشكاوي المقدمة من المواطنين ونفحصها بعناية ونجد حلولا لها



وأوضح دويدار تنوع القنوات التي وفرتها الدولة مثل البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الموحدة وتطبيق في خدمتك الخاص بالهاتف المحمول والخط الساخن والقنوات الأخري المتاحة للمواطنين للتيسيرعليهم في تقديم شكواهم.

الاهتمام بشكاوي المواطنين لوصول صوت المواطن للمسئولين



كما أشار دويدار إلى أن إدارة خدمة المواطنين بالمديرية تبذل قصاري جهدها وتتعامل مع كافة الشكاوي الواردة إليها من جميع القنوات المتاحة سواء من مجلس الوزراء، والمحافظة، وديوان عام الوزارة، وديوان مديرية الصحة وعبر الصفحة الرسمية للمديرية، وما يتم رصده من شكاوي واستغاثات تخص القطاع الصحي عبر الرقم الموحد 16528، وكذلك أيضًا من خلال وسائل التواصل الإجتماعي وفحصها، والرد علي جميع الاستفسارات والاستجابة لها.



كما ثمن دويدار الجهود المضنية والمتواصلة للدكتور طارق الرفاعي مساعد الأمين العام لأمانة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والمهندس كرم خليفة قابل مدير إدارة المتابعة بمنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء،و حسن مدين مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة وسعهيم الدائم لحل جميع الشكاوي الواردة، مشيرًا إلي أن إدارة خدمة المواطنين نجحت في انجاز 99.6٪ من ما ورد اليها من شكاوي خلال العام 2024.

1205 شكاوي واردة عبر بوابة مجلس الوزراء و277 شكوي عبر بوابة المحافظة



موضحًا أنه تم الرد علي 1205 شكوي واردة عبر بوابة مجلس الوزراء و277 شكوي عبر بوابة المحافظة و272 شكوي بريد واردة من ديوان عام المحافظة و106 شكاوي عبر مكتب وكيل وزارة الصحة بإجمالي 1874 شكوي



كما أشاد دويدار بجهود جميع العاملين بإدارة خدمة المواطنين وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية لما يقدمونه من جهود تجاه المواطنين، موجهًا علي مواصلة الاستمرار في النهج المتبع والتميز الذي هو سمة لمديرية الصحة بسوهاج في بحث والاهتمام كافة الشكاوي الواردة إليها والعمل على حلها من أجل تقديم خدمة تلقي رضاء المواطن السوهاجي وتلاقي استحسانه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.