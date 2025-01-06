بدء قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس الإسكندرية (فيديو)

توافد أقباط الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، على كنائس المحافظة، لحضور قداس عيد الميلاد المجيد وسط أجواء احتفالية تزينت بداخل الكنيسة.

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد بدء قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس الإسكندرية، وسط حالة من السعادة والبهجة سيطرت على الجميع.

وحرص الأقباط على إشعال الشموع وترديد الترانيم وسط حضور شعب الكنيسة والآباء والكهنة وتقديم المسئولين والقيادات التنفيذية التهانى لقيادات الكنائس بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

شارك الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، الإخوة الأقباط الأرثوذكس وطائفة الأرمن الأرثوذكس والروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك، احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بذكرى ميلاد السيد المسيح-عليه السلام-، ميلاد المحبة والسلام الذي يذكرنا كل عام بأن قوة مصر وصلابتها في التلاحم والترابط بين أبنائها وبالتفافهم حول القيادة السياسية الواعية بزعامة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

في البداية؛ شارك محافظ الإسكندرية طائفة الأرمن الأرثوذكس، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر بطريركية الأرمن الأرثوذكس، وبحضور الأب/ كريكور مورديان نائب المطران وراعي الكنيسة.

كما شارك طائفة الروم الأرثوذكس اليونانيين احتفالاتهم بعيد الغطاس المجيد حسب التقويم الغربي والذي يتزامن مع عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي وذلك بمقر بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وسائر افريقيا، بحضور البابا ثيودوروس الثاني بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس وسائر بلاد افريقيا،والمطران/ ناركيسوس وكيل البطريركية والسيد نائب وزير الدفاع اليوناني ورئيس أركان حرب الجيش اليوناني ولفيف من سفراء وقناصل اليونان وقبرص.

وتوجه الفريق أحمد خالد لزيارة الكنيسة الإنجيلية بالعطارين لمشاركة الطائفة الإنجيلية احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد، وكان في استقباله الدكتور القس راضي عطالله راعي الكنيسة، والدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة.

كما هنأ معالى الفريق الإخوة الأقباط الأرثوذكس، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور القمص أبرام إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية والأنبا / بافلي أسقف قطاع المنتزه، والأنبا / إيلاريون أسقف قطاع غرب، والأنبا / هرمينا أسقف قطاع شرق.

ثقافة التواصل والتعايش بين كافة الطوائف والأديان

وخلال كلمته؛ أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بمشاركته احتفالات عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا ان تماسك النسيج الوطني لهذا الشعب العظيم هو درعه الحامي وحصنه المنيع, فالإسكندرية مدينة ذات طابع خاص نشأت على ثقافة التواصل والتعايش بين كافة الطوائف والأديان، منذ أقدم الأزمان وإلى الآن ليعيش على أرضها المصري بجانب اليوناني والايطالي والفرنسي وأنصهرت تلك الثقافات لتخلق بيئة متفردة قائمة على محبه خالصه لا تعترف بعرق أو اختلاف أديان.

مؤكدًا أننا نعيش في ظل رؤية حكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية استطاع منذ توليه القيادة تحقيق السلام والاستقرار ليس فقط بين أبناء الوطن الواحد ولكن امتد ليشمل علاقاتنا بدول الجوار.

داعيًا المولى أن يحفظ مصر وأهلها، وأن ينعم عليها بدوام الأمن والازدهار،متمنيًا لجموع المصريين عامًا مليئًا بالنجاح تتحقق فيه آمالهم وطموحاتهم، ولمصرنا العزيزة دوام الرفعة والتقدم والرخاء.

حضر الاحتفال، اللواء أركان حرب هشام حسنى حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء أحمد ثابت مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، واللواء حسن عطية مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، وممثلي الأوقاف والأزهر الشريف، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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