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تعليم قنا تكرم الفائزين في المشروع الوطني للقراءة (صور)

قنا,فيتو
قنا,فيتو

كرم هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا يحيى خليفة محمد معلم اللغة العربية بمدرسة النيل المصرية الدولية لفوزه في المشروع الوطني بمنافسات المعلم المثقف، كما كرم الطالبة شهد متولي محمد المقيدة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة أبوتشت الثانوية بنات لفوزها في منافسات الطالب المثقف بالمشروع الوطني للقراءة وتأهلهما إلى الحصول على أحد المراكز العشر بالمشروع على مستوى الجمهورية.

تفعيل مشاركة الطلاب والطالبات من المترددين على مكتبات المدارس

شهد التكريم بمكتب وكيل الوزارة النائبان محمد طايع ومصطفى محمود عضوا مجلس النواب، وسومية عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية وناجح عبد الحميد موجه عام المكتبات وياسر بسطاوي موجه أول المديرية ومحمود سيد موجه أول المكتبات وفاتن عبد المنعم أخصائي المكتبات بابوتشت الثانوية بنات.

أكد الصابر أن تأهل يحيى وشهد جاء عقب فوزهما في منافسات الإدارة ومن ثم المديرية بحسب قواعد المسابقة التي نظمها توجيه عام المكتبات وشارك في التحكيم لإختيار المرشحين الدكتور محمد مصطفى موجه عام اللغة العربية.

وأشار مدير تعليم قنا إلى أن نشر وتفعيل مشاركة الطلاب والطالبات من المترددين على مكتبات المدارس في المشروع الوطني للقراءة يعزز إستراتيجية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم في تشكيل وعي الأجيال القادمة وتثقيفهم وتنمية مداركهم، كما أن منافسات المعلم المثقف تبلور للمجتمع صورة المعلم المبدع والقارئ المعني ببحث قضايا مجتمعه والحريص على التعامل مع المهنة كرسالة وأمانة مهموم بآدائها.

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ابوتشت المشروع الوطني للقراءة محافظة قنا وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

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