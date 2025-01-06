الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الاتحاد المصري للتجديف يعدل مواعيد البطولات المحلية

التجديف
التجديف

التجديف، اعلن مسئولو اتحاد التجديف برئاسة شريف القماطي إجراء عدد من التعديلات على مواعيد البطولات المحلية للموسم الحالي.

وجاءت التعديلات كالتالي:

أولا: تنظيم بطولة الجمهورية لكافة الدرجات العمرية بمدينة الإسماعيلية في الفترة من 15 إلى 19 أبريل 2025، لتكون بطولة مجمعة بدلًا من البطولتين اللتين كان من المقرر تنظيمهما في 21،22 فبراير  2025 وفي 26،27 يونيو 2025.

ثانيا: تأجيل بطولة الجمهورية للتجديف داخل الصالات ( الارجوميتر) والتي كانت مقررة يوم 25 أبريل 2025 إلى موعد سيُحدد لاحقًا.

وتقدم الاتحاد المصري للتجديف بالشكر والتقدير  لرؤساء الأندية والاجهزة الفنية والإدارية على تعاونهم المستمر.

ومن جانبه قال اللواء شريف القماطي أن الاتحاد يضع دائمًا مصلحة اللاعبين والأندية في أولوياته، لضمان تقديم بطولات متميزة ومواكبة أعلى المعايير التنظيمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التجديف شريف القماطي اتحاد التجديف بطولة الجمهورية للتجديف رئيس اتحاد التجديف

مواد متعلقة

اتحاد التجديف يلجأ للخبرات الأجنبية للنهوض بمستوى المنتخبات

القماطي يحدد 5 تحديات تواجه اتحاد التجديف في جلسة الشباب والرياضة بـ الشيوخ

التجديف، مصطفى قنديل يعلن اعتزاله اللعب الدولي

شريف القماطي رئيسا لاتحاد التجديف
ads

الأكثر قراءة

سقطت على اثنتين من زميلاتها، طالبة بأزهر الزقازيق تلقي بنفسها من الطابق الرابع (فيديو وصور)

السيسي: ايدي مش متعاصة بدم حد ولا أخدت أموال الناس ولا أنا إنسان مش كويس

قوة تحركات القاهرة، أرض الصومال توجه ضربة موجعة لـ أديس أبابا

مدير إنفينيكس مصر يكشف للمستخدمين فئة الهواتف المعفاة من الرسوم الجمركية

السيسي للمصريين: مصر دولة كبيرة أوي، وأتعامل مع الأمور بنزاهة وأمانة

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد (بث مباشر)

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

ترامب يهدد بالجحيم من جديد ويؤكد: أنا أفضل صديق لـ إسرائيل

منوعات

المزيد

الجزائر تطلق أول عملية تصدير جوي للمواد الغذائية إلى كندا ودول أوروبية

جرائم العنصرية في ألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا

العاصفة الثلجية تشل حركة الطيران في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي

سيدة إيرانية تثير الجدل، انتزعت عمامة رجل دين عنوة ووضعتها على رأسها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين

استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الإثنين 6/1/2025

ما هو سعر كيلو النحاس اليوم الإثنين في سوق المعادن؟

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الإثنين 6-1-2025

المزيد

انفوجراف

مقتطفات من مسيرة رجل الخير والسلام.. الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب الشيشة وعلاقته بالتغلب على الأزمات والمشكلات

أسماء سورة الشعراء وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

دار الإفتاء توضح حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب

المزيد
الجريدة الرسمية