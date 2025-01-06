الاتحاد المصري للتجديف يعدل مواعيد البطولات المحلية

التجديف، اعلن مسئولو اتحاد التجديف برئاسة شريف القماطي إجراء عدد من التعديلات على مواعيد البطولات المحلية للموسم الحالي.

وجاءت التعديلات كالتالي:

أولا: تنظيم بطولة الجمهورية لكافة الدرجات العمرية بمدينة الإسماعيلية في الفترة من 15 إلى 19 أبريل 2025، لتكون بطولة مجمعة بدلًا من البطولتين اللتين كان من المقرر تنظيمهما في 21،22 فبراير 2025 وفي 26،27 يونيو 2025.

ثانيا: تأجيل بطولة الجمهورية للتجديف داخل الصالات ( الارجوميتر) والتي كانت مقررة يوم 25 أبريل 2025 إلى موعد سيُحدد لاحقًا.

وتقدم الاتحاد المصري للتجديف بالشكر والتقدير لرؤساء الأندية والاجهزة الفنية والإدارية على تعاونهم المستمر.

ومن جانبه قال اللواء شريف القماطي أن الاتحاد يضع دائمًا مصلحة اللاعبين والأندية في أولوياته، لضمان تقديم بطولات متميزة ومواكبة أعلى المعايير التنظيمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.