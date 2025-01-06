الإثنين 06 يناير 2025
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ثقافة وفنون

الملحن عمرو الشاذلي يتعاون مع تامر عاشور بـ4 أغانٍ من ألبوم ياه

تامر عاشور وعمرو
تامر عاشور وعمرو الشاذلي، فيتو

يشارك الملحن عمرو الشاذلي في ألبوم تامر عاشور الجديد ياه، وذلك بعد تعاونهما سويا في عدد من النجاحات، ومن أبرزها أغنية تيجي نتراهن، والتي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها 

ألبوم تامر عاشور الجديد 

ويتعاون عمرو الشاذلي مع تامر عاشور في ألبوم ياه بأربعة أغان، وهي دراما، الله يحنن، حبك رزق، غيبة الحبايب.

ويستعد الفنان تامر عاشور ، لطرح أحدث ألبوماته الغنائية “ياه” والذي يضم 12 أغنية مختلفة تحمل الطابع الدرامي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ألبوم تامر عاشور الجديد 

ويطرح تامر عاشور ألبومه الجديد ياه كاملا علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب يوم 15 يناير الجاري.

ألبوم تامر عاشور الجديد

و تواصلت فيتو مع عدد من صناع ألبوم تامر عاشور الجديد والذين كشفوا عن تفاصيل التحضيرات.

وقال الموزع الموسيقي أحمد عبد السلام الذي تعاون مع تامر عاشور في ألبومه الجديد بأغنية قصر بعيد لفيتو:" الموضوع بدأ بجلسة مع الشاعر محمد البنداري وسمعني الكلمات وكان عنده تخيل للحن وأنا بصراحة لما سمعت الكلمات الموضوع عجبني جدًّا وفكرته جميلة وفيها صورة خيالية حلوة جدا بدأت الحنه وأوزعه وسمعناه في نفس اليوم للفنان تامر عاشور مترددش لحظة وقال (الله)

بينما قال الشاعر الغنائي أحمد المالكي في تصريح خاص لفيتو، إنه يتعاون مع تامر عاشور في أغنيتين الأولي حبيبي القديم والأغنية الثانية الدنيا، مضيفا أن “عاشور” قرر أن يحصل علي الأغنية منذ أكتر من عام وحبيبي القديم حصل عليها خلال الفترة الماضية.

وتابع “المالكي”:" أغنية حبيبي القديم  خدها في ثانية، وأنا مراهن علي تلك الأغنيتين لأن مواضعهم جديدة عليا وعلي تامر اللي نازل بألبوم مرعب وضخم ".

واستطرد: الأغنيتين اللي بتعامل فيهما مع تامر عاشور مستني نزلوهما لأنهم من الأغاني المهمين في حياتي، لاني مش داخل أقول حاجات عادية، وأغنية الدنيا موضعها مهم أوي ".

يطرح تامر عاشور ألبومه الجديد ياه في منتصف يناير الجاري، ويتضمن 11 أغنية بخلاف أغنية ياه، كالآتي: 

أغنية الله يحنن وهي من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

أغنية حبيبي القديم كلمات أحمد المالكي، ومن ألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين.

 

  أغنيتي “حبك رزق" و”أنا مكرهتوش" من كلمات عليم وألحان محمود العسال.

 

ويضم الألبوم أيضا أغنية يوم ما تنسي من كلمات جمال الخولي، وألحان محمد خلف وتوزيع اماديو.

 وأغنية قصر بعيد من ألحان أحمد عبد السلام وكلمات أحمد بنداري.

 

وأغنية مرتحناش وهي من كلمات حسام سعيد والحان إسلام رفعت.

 

وأغنية الدنيا من الحان احمد المالكي وألحان مدين.

 

 وأغنية جم شرفه وهي من كلمات أحمد عيسي وألحان مدين.

 

 وأغنية ماتعملهاش حكاية، وهي من كلمات عمرو عبده وألحان عمرو الشاذلي.

وأخيرا أغنية مش بعرف انام.

 

 

 

 

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