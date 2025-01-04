مرعب وضخم، صناع ألبوم تامر عاشور يكشفون لفيتو كواليس التحضيرات

يستعد الفنان تامر عاشور خلال الأيام القليلة المقبلة، لطرح ألبومه الجديد “ياه”، وذلك بعدما طرح الأغنية الرئيسية للألبوم التي تحمل نفس الاسم، وحققت نجاحًا كبيرًا.

ألبوم تامر عاشور الجديد

في هذا السياق تواصلت فيتو مع عدد من صناع ألبوم تامر عاشور الجديد والذين كشفوا عن تفاصيل التحضيرات.

وقال الموزع الموسيقي أحمد عبد السلام والذي تعاون مع تامر عاشور في ألبومه الجديد بأغنية قصر بعيد لفيتو:" الموضوع بدأ لما كنت قاعد مع الشاعر محمد البنداري وسمعني الكلمات وكان عنده تخيل للحن وانا بصراحة لما سمع الكلمات الموضوع عجبني جدًّا وفكرته جميلة وفيها صورة خيالية حلوة جدا بدأت اللجنة وأوزعه وسمعناه فنفس اليوم للفنان تامر عاشور مترددش لحظة وقال (الله)

وأضاف عبد السلام:" بدأت تنفيذ الأغنية من تسجيل الآلات موسيقية وهي أغنية تنتمي إلي نوعية الأغاني الرومانسية وهذا شئ جديد على تامر عاشور".

بينما قال الشاعر الغنائي أحمد المالكي في تصريح خاص لفيتو، إنه يتعاون مع تامر عاشور في أغنيتين الأولي حبيبي القديم والأغنية الثانية الدنيا، مضيفا أن “عاشور” قرر أن يحصل علي الأغنية منذ أكتر من عام وحبيبي القديم حصل عليها خلال الفترة الماضية.

وتابع “المالكي”:" أغنية حبيبي القديم خدها في ثانية، وأنا مراهن علي تلك الأغنيتين لأن مواضعهم جديدة عليا وعلي تامر اللي نازل بألبوم مرعب وضخم ".

واستطرد: الأغنيتين اللي بتعامل فيهم مع تامر عاشور مستني نزلوهم لأنهم من الأغاني المهمين في حياتي، لاني مش داخل أقول حاجات عادية،و أغنية الدنيا موضعها مهم أوي ".

يطرح تامر عاشور ألبومه الجديد ياه في منتصف يناير الجاري، ويتضمن 11 أغنية بخلاف أغنية ياه، كالآتي:

أغنية الله يحنن وهي من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

أغنية حبيبي القديم كلمات أحمد المالكي، ومن ألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين.

أغنيتي “حبك رزق" و”أنا مكرهتوش" من كلمات عليم وألحان محمود العسال.

ويضم الألبوم أيضا أغنية يوم ما تنسي من كلمات جمال الخولي، وألحان محمد خلف وتوزيع اماديو.

وأغنية قصر بعيد من ألحان أحمد عبد السلام وكلمات أحمد بنداري.

وأغنية مرتحناش وهي من كلمات حسام سعيد والحان إسلام رفعت.

وأغنية الدنيا من الحان احمد المالكي وألحان مدين.

وأغنية جم شرفه وهي من كلمات أحمد عيسي وألحان مدين.

وأغنية ماتعملهاش حكاية، وهي من كلمات عمرو عبده وألحان عمرو الشاذلي.

وأخيرا أغنية مش بعرف انام.

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